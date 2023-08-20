天母殺百刀凶宅對折買！鐵齒男省錢續用冰頭顱冰箱　命理師揭下場

如何買房／轉買老公寓5重點　4屋況必留心眼：牆壁補土恐有鬼

▲買預售屋怕建商落跑，轉買中古屋最怕遇到的雷包括海砂屋等重大瑕疵，專家提醒5重點，4屋況要留心眼「牆壁補土可能有鬼」。（示意圖／信義房屋提供）
▲買預售屋怕建商落跑，轉買中古屋最怕遇到的雷包括海砂屋等重大瑕疵，專家提醒5重點，4屋況要留心眼「牆壁補土可能有鬼」。（示意圖／信義房屋提供）

記者徐銘穗/綜合報導

編按：內政部最新公布，去年第4季全國購屋痛苦指數（房價所得比）為9.61倍，最痛苦的當數台北市15.77倍，也就是台北人要15.77年不吃不喝才能買房。只是，全台目前住宅存量為922.8萬宅，買房真有那麼難？《NOWnews今日新聞》即起每周日推出《如何買房》專欄，匯集相關專家建議，帶讀者了解買房眉角，及早圓夢。本集探討買預售屋怕建商落跑，轉買老公寓必注意5重點，4屋況要留心眼，「牆壁補土可能有鬼」。

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成立10年、資本額7500萬元的嘉源建設，成為打炒房專法上路後，台北市的首宗落跑建商，其位於北投區「泊山妍」、大同區「嘉源埕驛」，兩案無法依約完工，數十名屋主受害。買預售屋怕建商落跑，也怕品質不良，買貴又買了個寂寞，部份購屋族轉向購買中古屋。

▲北市嘉源建設旗下兩都更案預售完銷，建商卻神隱落跑，辦公室大門深鎖，員工貼公告找老董討欠薪。（圖／記者徐銘穗攝）
▲北市嘉源建設旗下兩都更案預售完銷，建商卻神隱落跑，辦公室大門深鎖，員工貼公告找老董討欠薪。（圖／記者徐銘穗攝）
馨傳不動產智庫執行長何世昌指出，中古屋並非每一間都那麼完完美，尤其老公寓氯離子濃度過高的問題比想像中更常見。高氯離子房屋俗稱「海砂屋」，指混擬土中氯離子濃度過高的房子，成因不侷限於海砂。

氯離子濃度如果過高有啥危害？何世昌指，混凝土原本應該是鹼性，但氯離子濃度太高會使混疑土的PH值下降，容易造成鋼筋腐蝕，進而使建築結構受損。

如果買老屋寓擔心買到海砂屋，何世昌提供5重點，1是「屋況好不代表不是海砂屋」，要驗過才知道；2是別再信「水管漏水讓氯離子濃度高」假話；3「慎選檢測機構」；4「別心存僥倖」；最後5則是「別只相信自己的眼睛」，強烈建議花小錢做檢測。

▲不想買到海砂屋，看房時要帶手電筒並打開天花板，查看有沒有鋼筋外露的情形。（圖／NOWnews資料照）
▲不想買到海砂屋，看房時要帶手電筒並打開天花板，查看有沒有鋼筋外露的情形。（圖／NOWnews資料照）
何世昌也提供避免買到海砂屋的看屋重點，要自帶手電筒並打開天花板檢查內部，看有沒有鋼筋裸露的情況；買公寓頂樓要到樓頂看防水層有沒有重做。

同時，不少屋主會裝修房屋後再出售。何世昌提醒，買方要注意牆壁有沒有補土的痕跡，雖然整修後重新上漆，肉眼就難以辨識，但總之，「有整修、重新上漆、牆壁貼壁紙或其他裝修大面積遮擋」的物件都要留幾個心眼。

🔴最新揭露全國購屋痛苦指數（房價所得比）為9.61倍，最痛苦的當數台北市15.77倍，也就是台北人要15.77年不吃不喝才能買房。買房真有那麼難？《NOWnews今日新聞》周日專欄《如何買房》，看專家帶讀者了解買房眉角。

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