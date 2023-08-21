浙江廣電稱「李玟值得銘記」！甄妮痛批《好聲音》：道歉太遲了
國際天后李玟（CoCo）去年錄製選秀節目《中國好聲音》，遭受節目組不公平對待，導致腳傷加劇，經歷重大手術後身心受創，上個月意外離世，她生前指控導播刻意惡整的錄音檔隨之曝光，在重大輿論抨擊之下，浙江廣電集團昨（20）日發布聲明，表示會進一步調查核實，監督《中國好聲音》的節目製作，並讚賞導師李玟值得銘記，CoCo的忘年之交甄妮再度痛訴：「不見棺材不落淚。現在道歉太遲了！」
記者江芷稜/綜合報導
李玟戰隊學員王澤鵬曬出師生間的微信語音，證實當初節目組時間安排不當，未能讓他們一起彩排走位，且明知李玟腳傷也不願配合變動路線，導致她疼痛摔倒在舞台上，王澤鵬手機遭沒收，對此事不知情，事後感到懊悔萬分，李玟還安慰他是導播組故意惡整，「這世界有時候會碰到非常壞的人，我也了解你跟燦星（製作單位）合作，他們說什麼你必須要聽，年輕人要的就是機會，沒關係」。
與李玟交情深厚的資深前輩甄妮，心疼她因《好聲音》身心受創，痛批「參與《好聲音》的每一位都欠缺良知，為名為利不擇手段，即使同行亦侮辱他們自己的本職，看不起！」隨著輿論不斷撻伐，浙江廣電集團終於道歉，甄妮再度發聲怒批：「不見棺材不落淚。現在道歉太遲了！」
甄妮透露心情很難過，這幾天睡不好，想很多該或不該的事，覺得很感慨，「我本不問江湖事，如今憶起過往的委屈，與她遭遇相比簡直微不足道！人性在那裡？在那裡？」她再爆料內幕，「選手不論名次，全有去處，幾乎藝人們皆有公司名號，撿幾個回家就是條件之一。觀眾中安插自己人，上鏡特寫造作每秒都是鈔票。手段高明吃乾抹淨」，也對於演藝圈內巨星們沉默以對，沒有對此發聲，感嘆「藝人異於常人，享受最好的待遇，優厚的報酬，此刻需要你們時卻噤聲」。