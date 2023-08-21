七夕情人節！情侶買房掌握6重點　「聯名登記」缺點公開

明天就是七夕情人節！情侶們正在蓄勢待發，準備為這浪漫時刻帶來驚喜。也有許多情侶將目光聚焦在更長遠的未來，計畫共同購置房產。房產專家為情侶們準備買房購屋的6重點，特別是在婚前買房，「登記誰的就是誰的」，分手時難討回，「聯名登記」也有缺點，要謹慎思考。
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1、 共同目標確認：在選擇房屋之前，情侶們應該坐下來坦誠討論長遠目標。包括職業計劃、家庭規劃和生活方式等。確保所選房屋與雙方未來的發展方向相一致。
2、預算評估：清楚了解雙方的經濟狀況，明確可負擔的房價範圍。需充分考慮不僅是購房價款，還包括房屋維護、稅費等附加支出。
3、地點抉擇：基於工作地點、生活習慣和交通便利，選擇雙方都適合的房屋位置。地點選擇將直接影響生活品質。
4、房屋性質：選擇公寓大樓、獨棟別墅或綜合社區等，取決於雙方的傾向和未來計畫。同時，要確保房屋配備的基本設施和周邊環境。
5、房屋貸款細節：選擇合適的貸款方案同樣關鍵。需了解不同銀行的貸款利率、還款方式和貸款期限，以選擇最適合雙方經濟狀況的方案。同時，要確切了解利率變動情況，避免未來財務風險。
6、產權登記考慮：在婚前購買房產，登記在一方名下即屬個人財產，萬一未來分手甚至離婚，則不受夫妻法定財產制約，因此不參與財產分配。但若購買費用由雙方共同支付，則分產爭議有可能，不過要保留「出資」證明，建議相關款項採匯款方式。
而且，不同登記方式如聯名登記、預告登記和借名登記等各有優劣，若採「聯名登記」，因兩人都是登記人，未來任一方想再買第2間房時，都不再符合首購身分，不適用首購優惠利率，除非先把現有房子賣掉、清償貸款，才能恢復首購資格。
選擇最適合的方式更有保障。若在婚後購置房產，一般屬於夫妻法定財產制的婚後財產，登記在個人名下或聯名登記對於離異後的財產分配影響較小。
21世紀不動產企劃研究室襄理董家菱表示，情侶或夫妻一同購房是重要的人生階段，需經充分討論和準備。選擇適合雙方的家，不僅是實現夢想，更是為未來奠定穩固基礎。
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