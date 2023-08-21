國會助理加班費爭議 高虹安前法助證稱：加班費「有點少」
新竹市長高虹安被控在立委任內，涉嫌浮報公費助理的加班費遭起訴。儘管高虹安說，助理願意捐出來，檢察官不查對她有利的事證，但從起訴書檢附的事證可知，一名高辦前法案助理陳姓女子對於只領到3700元加班費，曾傳LINE給當時負責管帳的幹部、前高辦行政主任黃惠玟詢問加班費計算問題，質疑與時數不符，加班費「有點少」。
記者潘千詩／台北報導
根據高虹安起訴書第29頁證據清單顯示，陳女於2020年11月18日傳LINE問「小兔」黃惠玟，「請問兔姊，加班費是怎麼計算的呢？只有3700好像有點少」，小兔回應表示「不是加班費，是獎金，是以加班來決定獎金...你想太多了，先前進來加班的時候，應該是一口價」。
另根據起訴書第15頁，陳女面對調查局偵訊時證稱，她擔任高虹安的法案助理，級別薪資比較低，沒有被告知薪資或加班費要繳回；陳女表示，她的工作是責任制，常常晚上8點到10點也要工作，沒有加班費，也沒有補休。
陳女提及，她只有提出一次加班費的要求，也只有領到那一次加班費，還有額外的小紅包。
檢察官認定，助理對於加班金額多寡，並無申報及決定權限；高虹安並未依照實際加班狀況核給加班費，而是「根據是否會繳回來核給」加班費。