梁靜茹學員不忍了！曝李玟腿傷被催快點 要楊燦：別為舞台不要命
國際天后李玟（CoCo）上個月意外離世，留給歌迷無限悲痛，在《中國好聲音》受到不公平對待的黑幕被揭發，她生前對學員的暖心舉動，也隨之一一曝光，不只是李玟戰隊選手王澤鵬、周菲戈感謝前輩的指導，連梁靜茹戰隊的女學員楊燦今（21）日也跳出來感謝她，並爆料李玟曾說等待她回中國「要做一番大事」，雙方似乎有意合作，未料天后撒手人寰，「我一直一直在等她，直到7月5日得知老師的事情，我感覺天快塌下來了」。
記者江芷稜/綜合報導
楊燦透露，去年錄製總決賽時，每個學員都站在舞台上，等待4位導師進入席位，她記得李玟是由經紀團隊攙扶著進場，因為腿受傷的因素，看起來已經走不了路，結果節目組很大聲的催促「快點快點」，毫無同情心；當天錄製〈永不失聯的愛〉的時候，「CoCo老師的鏡頭突然變成黑白色，我也是歷歷在目，為什麼一個如此級別的綜藝，怎麼會恰恰在CoCo老師鏡頭時，變成了黑白色！」
儘管受到無禮對待，仍阻擋不了李玟愛才的心，她一直鼓勵不同戰隊的楊燦，還約她在酒店深聊工作規劃，得知楊沒有任何經紀合約，李玟表示有緣分想要與她合作，希望身體恢復健康後，返回中國「做一番大事」。李玟對待節目的認真，學員都看在眼裡，即使比賽結束後，她不間斷地與楊燦保持聯繫、鼓勵她要以100分的態度認真去工作，楊燦說：「很長一段時間的低迷期，她的話，以及她經常微信對我的關心，是我唯一的光。」
李玟在微信語音裡提及，與導播組起爭執後，當天節目採訪就被砍掉，不過她仍堅持每個學員都要有公平的機會，看到被淘汰的周菲戈有了新機會，「很感恩能夠改正過來」，她也開玩笑說，要楊燦認真工作、熱愛音樂，但別學自己「為了舞台不要命」。楊燦透露，其實節目組不准導師與學員私下聯繫，特別是跨戰隊，但李玟真心想要把樂壇好的聲音留下來，頂著龐大壓力去做，更自許「如果有烏雲，背後就會是太陽，我會做幫你們吹走烏雲的那個人」。
李玟還表示1月份會有兩個大挑戰，要做兩台大的手術，但是她依舊告訴楊燦「我能撐過去，我一定可以的！」沒想到半年過後，會得到李玟過世的噩耗，楊燦難過地說，曝光這些紀錄是想讓大家都知道，李玟一直以來都是那個不忘初心的人，也是一直心繫國家希望我們國家音樂事業能夠蓬勃發展的那個人。