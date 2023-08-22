台北市這豪宅月租金衝60萬元 山道猴子輸慘！也比60%台勞年薪多
超過2億元的豪宅，月租多少才能住？據實價登錄揭露，今年7月，北市大安區豪宅「勤美璞真」24樓戶，每月租金高達60萬元，面積為211坪，換算每坪單價為2828元，創下實價登錄以來豪宅最貴租金紀錄，若依「薪情平臺」資料顯示，60萬元比60%台灣勞工的年收入還多，也狠狠贏過YouTube爆紅影片「山道猴子的一生」月收37K的超商大夜店員男主。
記者徐銘穗/綜合報導
「勤美璞真」位在信義路三段，大安森林公園第一排，且就在捷運站出口旁，享有景觀及交通優勢，屋齡12年，樓高29樓、總戶數僅62戶，十分受到名人喜愛。據悉，自然美創辦人蔡燕萍、人稱「帝寶劉媽媽」的投資大戶劉月釵都是屋主。
2012年，「勤美璞真」28、29頂樓戶為樓中樓戶別，年一度傳出以每坪304萬元成交，引起當時的央行總裁彭淮南高度關注，查證後發現是業者炒房放話後，祭出豪宅限貸令，從此市場將單價300萬元視為彭淮南總裁的最後防線。
而在今年7月，實價登錄揭露的「勤美璞真」24樓，成為台北市實價登錄以來最貴的豪宅租賃交易。其次為松山區的「文華苑」，今年2月5樓戶，以每月52.5萬元出租，坪數341坪；第三為中山區的「西華富邦」18樓戶，坪數180坪，月租金50萬元。
不過，全球居不動產情報室總監陳炳辰受訪說，「勤美璞真」身價高，擁有單坪200萬以上的水位，換算下來，其實投報率不到2％，顯示富人出租豪宅重點在後續轉手增值獲利，不是為了投報率，且豪宅出租市場小，現況房市冷，大抵只是利用來賺些小利。
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