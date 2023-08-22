劉俊豪劈腿女防護員！台灣體壇渣男女整理　法院認證他偷吃女球迷

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2023年6月時值台灣#MeToo浪潮下，一名男網友在Dcard爆料，指台灣職籃P.LEAGUE+已婚的新北國王當家球星楊敬敏，竟多次私約他女友「滾床單」，讓很迷楊敬敏的女友「暈了」，還揭露2人床上細節，「進去不到3秒就結束了，比你在場上得分還快」，引發各界譁然。對此，楊敬敏坦承錯誤並自請離隊。
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📌PLG新竹街口攻城獅隊張冠翰
職籃聯盟P.League+新竹街口攻城獅前球員潘冠翰，2021年4月傳出偷吃外遇女球迷，當日即被球隊開除，隨後遭妻提告民事侵害配偶權，請求潘與梁姓小三連帶賠償50萬元，台北地院簡易庭一審判2人應賠25萬元，北院二審合議庭2023年2月改判2人應連帶賠償30萬元，全案確定。張冠翰被法院認證偷吃女球迷。
📌中職富邦悍將陳凱倫
36歲前富邦悍將球員陳凱倫因2021引退當年，涉嫌性侵隊友妻子未遂，2023年7月10日被士林地方法院判處1年8月，中職聯盟發出聲明，永不錄用陳凱倫。陳凱倫隨後也被任職的國中棒球隊解聘教練一職，還被登錄至教育局「不適任的人員通報系統」。
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📌SBL富邦勇士隊前鋒張容軒
SBL富邦勇士隊前鋒張容軒2015年帶小三櫃姐、小四行銷女業務，回家進行「不可描述」的運動，過程全被正宮李涵汶以針孔偷拍下，收集證據曝光張容軒外遇並提告，2人最終離婚收場，但和解撤告。張容軒2020年4月以32歲之齡退休，特別提到前妻李涵汶，並感謝她曾陪伴自己度過難關。
📌中職富邦悍將投手黃勝雄
富邦悍將投手黃勝雄被2018年5月遭週刊爆料外遇又家暴，將正宮打到視網膜剝離、臉部紅腫，隨即遭富邦悍將釋出，也被中職聯盟公告正式除役，留下生涯出賽137場，13勝21敗，防禦率4.94的成績。
📌奧運金牌跆拳道女將陳詩欣
奧運金牌跆拳道女將陳詩欣2017年被爆出偷情老戰友，陳詩欣老公董俊男也透露出委屈心情，當時風波愈演愈烈，後來甚至傳出董男被陳詩欣家暴，花蓮地院2018年判陳詩欣與小王須賠償董男30萬元，後來上訴到花蓮高分院，雙方卻在年底提出撤回，全案確定。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110