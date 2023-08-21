素食泡麵霸主對決！網讚它「CP值高又夠味」 南投隱藏神款也曝光
台灣市面上的泡麵款式五花八門，不少品項紅到國外去，同時也有國外的進口商品搶占市場，讓競爭越發激烈。相對是冷門戰場的「素食」泡麵，仍是頗具潛力的市場。就有民眾好奇「素食泡麵界霸主」究竟是誰？貼文引發老饕熱議，1款被讚「CP值高又夠味」，還讓隱藏在南投的神款泡麵曝光。
記者潘毅/綜合報導
一位喜愛吃泡麵的網友在論壇PTT上發起討論，表示近期愛上吃素食的泡麵，因為沒有像葷的這麼油膩，但近期一直吃同個口味也有些膩了，因此好奇問「超商或是超市有哪一款素泡麵，是大家特別推薦的嗎？」
貼文曝光後掀起一陣討論，而最多網友激推「素飄香麻辣燙」這款泡麵，並紛紛說明原因「素飄香麻辣燙真的很夠味」、「素飄香+ 1」、「素飄香算是價錢划算好吃的素泡麵，口味也多種」、「素飄香麻辣燙，好吃又便宜」、「素飄香真的在素食界很能有人能贏過」。
此外，還有一個「南投隱藏版泡麵」被老饕們多次點名：「埔里美人腿泡麵，有素食的」、「埔里農會那個筍子麵」。據了解，南投埔里盛產筊白筍，為了「一鄉鎮一特色」這個目標，埔里鎮農會便以當地特產的茭白筍、精心研製而成的美人腿湯麵，清香濃郁的湯頭、香Ｑ彈牙的麵條，搭配高纖健康、清淡美味的茭白筍。除了肉燥，還提供了素食版本，供民眾選擇，平均一碗售價為37元。