TPASS效應房價起飛　機捷「這1站」漲幅45%最高

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她指出，漲幅最高的高鐵桃園站位在青埔特區，該地2017年時發展尚未成熟，且當年房市供給量大又面臨盤整，不少新案價格下修到2字頭，較外圍的中古屋甚至可見1字頭，使房價基期處於低檔，但近年青埔建設到位，不僅具備雙軌便利交通，民間投資也相當熱絡，包括華泰名品城、IKEA等大型商場接連開幕，生活機能已臻健全。
此外，青埔未來還有桃美館、站前廣場開發案等利多題材，房市前景亮麗，加上重劃區街廓規劃整齊，環境質感佳，因此房價也「先蹲後跳」一路上漲，如今新案價碼已站上5字頭，中古屋也有4字頭的價格表現，房價漲幅相較其他站更顯著。
三重站與新北產業園區站，則分別以27.1%、24.3%的漲幅分居二、三名。第一建經研究中心副理張菱育指出，三重站離台北僅一站之隔，且與北捷橘線交會，加上區段坐擁二重疏洪道重劃區，有水岸與河濱綠地加持，生活環境在三重相對突出，對北市民眾也有吸引力，使漲幅位居亞軍。
她指出，季軍的新北產業園區站，不僅是機捷直達站，2020年環狀線開通，更晉升為雙捷轉乘站，且該站附近有新北產業園區、知識產業園區等產業聚落，就業買盤厚實，鄰近的副都心、頭前等重劃區，發展也十分成熟，現今新案價碼已來到5、6字頭，漲勢相當鮮明，不過三重、新莊因房價基期較高，所以漲幅與青埔相比相對和緩。
至於旅運量最高的台北車站，則是機場捷運沿線房價最高的站點，今年住宅均價為73.9萬元。張旭嵐指出，台北車站周邊的住宅供給不多，房市焦點以商辦、店面等商用不動產為主，而該站為西區門戶計畫的核心，且最具指標性的台北雙子星大樓已動工，未來將是台北西區新地標，商圈發展可望受重量級開發案帶動。
2023年前7月旅運量的前十名站點中，環北站的房價最親民，今年住宅均價25.8萬元，台灣房屋環北捷運直營店店長李楷詳分析，環北站位於中壢市區外圍，自從機捷通車後，也帶動周邊房價，尤其近兩年以來漲幅更是明顯，平均每坪單價成長5~7萬元，目前當地10~15年的電梯大樓，成交價約落在27~32萬元。
李楷詳只，環北站買方有3成是雙北客，以小家庭首購族居多，藉由通勤時間換取親民房價和居住空間，區段未來還有A21環北重劃區的遠景，且配合國道1號中豐交流道開通後，可望舒緩區域的交通狀況，更有助於中壢地區的整體發展。
🔴最新揭露全國購屋痛苦指數（房價所得比）為9.61倍，最痛苦的當數台北市15.77倍，也就是台北人要15.77年不吃不喝才能買房。買房真有那麼難？《NOWnews今日新聞》周日專欄《如何買房》，看專家帶讀者了解買房眉角。