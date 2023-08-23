房市／婚前買房！房價上漲竟成「分手難題」

情侶購屋一直是許多年輕人遇到的問題，在雙方有共識往成家的路上努力時，購屋怎麼買怎麼登記，對於雙方才有保障又不傷感情？另外一方面，近年房價大幅飆漲，也衍生出新的問題，當雙方感情真的走不下去時，婚後上漲的房價怎麼算，成為這波房價上漲後的一個新課題。
家庭消費中心/綜合報導
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，情侶通常有情關與錢關兩大難題，當雙方有共識要同組家庭，可能會遇到情侶買屋的問題，當然最好狀況下，就是雙方都先講清楚，看是各自出多少比例、日後出多少房貸等，最好按比例登記，並且把支出金流的單據都留好，雖然談錢傷感情，但日後真的走不下去時，也能夠好聚好散。
不過這波房價大漲，衍生出新的問題，有時候婚前雙方共同出資購屋，但登記在一方名下，屬於婚前財產，這波房價大漲後若感情遇到波折，要分開時就可能會遇到糾紛，當初誰出的資金雖然清楚，但上漲房價的歸屬就易生糾紛，建議除資金往來證明要留底，最好一開始連登記比例都講好，甚至還有購置預售案，但結婚後才交屋登記，結果變成婚後共同財產，日後要是離異就得按規定去分配。
另一個常見的問題，在熱戀的階段，可能男方出錢買房子登記在女方名下，女方認為是男生送自己的房子，不過雙方分開後，男方主張當初只是借名登記，這時就容易出現爭議，往往只能透過訴訟去證明，當初購置房屋的真義是贈與還是出資借名登記的關係。