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鬼月外宿生照樣搬家！8月只剩一天入宅吉日　鬼月搬家5件事提醒

▲受傳統習俗影響，鬼門開前一周貨運貨車需求量成長近2成。但在鬼門開的一周，相較於去年同期落差卻也不大，推測，因今年鬼門開的時間靠近學生族群開學準備搬家搬宿舍的時間點，所以維持需求。（示意圖／取自unsplash）
▲受傳統習俗影響，鬼門開前一周貨運貨車需求量成長近2成。但在鬼門開的一周，相較於去年同期落差卻也不大，推測，因今年鬼門開的時間靠近學生族群開學準備搬家搬宿舍的時間點，所以維持需求。（示意圖／取自unsplash）

記者周淑萍/綜合報導

鬼月傳統禁忌不少，有不少人會介意鬼月搬家，會趕在農曆7月前完成，根據即時貨運平台Lalamove統計，受傳統習俗影響，鬼門開前一周貨運貨車需求量成長近2成。但在鬼門開的一周，相較於去年同期落差卻也不大，推測，因今年鬼門開的時間靠近學生族群開學準備搬家搬宿舍的時間點，所以維持需求。

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鬼月能不能搬家？在《NOWnews》日前的報導中有提到，基本上只要依照宜「移徙、入宅」的吉日，不要沖剋到家人，鬼月也是是可以搬家的。但多數家庭還是選擇在七月前搬家入厝，根據即時貨運平台Lalamove統計，鬼門開前一周貨運貨車需求量最為明顯，單周下單用戶成長近2成。

此外，外宿的學生族群在6、7月先出現一波貨車貨運需求，下一波可能會在8月中下旬出現，即便還在農曆七月，但開學在即也必須搬家。為提高使用率，Lalamove即日起至8月30日止，輸入優惠碼LANEW8，新用戶首單享8折優惠(限廂型貨車/貨車)多少能減輕學生搬家壓力。

▲不少人搬家時都會請來專業人員幫忙，不過卻有民眾遭套路坑殺。（示意圖／翻攝Pexels）
▲鬼月搬家建議挑選吉日，且不宜在晚上搬。（示意圖／翻攝Pexels）
Lalamove也在官網上分享8月入宅吉日，到8月底前只剩下8月26日。同時提供鬼月搬家注意事項：

  1. 挑選搬家吉日：其實鬼月不能搬家是傳統迷思，基本上只要依照宜入宅的吉日都是可以搬家
  2. 不要在晚上搬家：夜晚陰氣重，最好選擇在白天進行搬家，確保明亮和安全。
  3. 東西不要全部搬完：在鬼月搬家時，可以在舊家留下幾件物品，等到鬼門關後再搬到新家，有助於平衡新居氣場。
  4. 入住前3天開全燈：在搬入新居前的3天，建議開啟全屋的燈光，尤其是晚上。這樣做被認為可以驅散可能殘留的陰氣，讓陽光和明亮的氛圍填滿整個居所。
  5. 全屋徹底清潔：在搬入新居之前，進行全屋徹底清潔。這不僅可以讓新居更加整潔舒適，還有助於清除可能殘留的不良氣場，確保新居的環境清新，煞氣得以散去。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

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