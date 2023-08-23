房市／婚前買房！房價上漲竟成「分手難題」

五分埔巷內48年老店面1.2億元成交　單價直逼400萬元！登最貴店王

▲五分埔商圈巷內一間30坪店面，上月以1.2億元成交，單價直逼400萬元，成為台北市今年的「最貴店王」。（示意圖／台灣房屋提供）
▲五分埔商圈巷內一間30坪店面，上月以1.2億元成交，單價直逼400萬元，成為台北市今年的「最貴店王」。（示意圖／台灣房屋提供）

記者徐銘穗/綜合報導

五分埔商圈的巷內30.5坪店面，7月以1.2億元成交，單價393.4萬元，暫居今年店面單價最高，也是實價揭露以來，五分埔商圈的店面單價次高紀錄，僅次於2014年2月成交的同巷內1樓店面，單價約415萬元、總價6000萬元。

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台灣房屋建國民生加盟店副店長何志剛指出，五分埔商圈多以成衣批發商家為主，較不屬於觀光型商圈，不過隨著網路通路發達，再加上歷經三年多的疫情影響，五分埔曾一度蕭條冷清，直到今年才略微恢復買氣，其中多半是有地緣性的買方入手，亦不乏原服飾業租客「轉租為買」。這次創高單價的店面位在永吉路443巷內，而該店面帶有地下室使用權，和其他增建空間，因此拉高單坪價格。 

▲2023年台北店面交易單價前五名。（圖／台灣房屋提供）
▲2023年台北店面交易單價前五名。（圖／台灣房屋提供）
台灣房屋進一步觀察今年台北店面單價前五名交易，截至目前為止，第二名是台北車站商圈的開封街店面，單價354.2萬元；第三名則為位在信義安和和世貿101商圈之間的店面，單價298.4萬元；第四、五名分別為四平商圈約6坪的大樓店面，單價287.6萬元，以及湖光市場旁的成功路店面，單價261.6萬元。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，過去高單價店面出現在東區或西門町等，正馬路或一級商圈，而目前上半年的高價店面，除了第二名的北車商圈店面交易外，不見一級商圈身影，甚至出現巷弄店面賣出破億身價，主要因該店有權狀坪數外的增建空間，也凸顯疫後國旅市場尚未完全恢復榮景，加上頻頻升息的情況下，高總、高單價的店面暫時難吸引買家目光，反而以「區域成熟商圈」，億元以下的「低總價」或「小坪數」店面，較有利置產族入手，長期持有。

第一建經研究中心副理張菱育觀察，今年單價前五名的店面，有四筆都是屋齡超過30年的公寓型店面，公設比低，甚至不少店面帶有地下室儲物空間，或室內實際使用空間比權狀坪數更大。由於屋況較舊，在價格上偶有議價空間，長遠來看還有都更及危老效益，因此頗吸引有自用需求的買方入手。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，疫情前一年國際觀光客的旅客可達千萬的規模，今年官方也預估有機會回升600萬的觀光旅客，加上國內的觀光需求也在疫後回溫，帶動沿街消費的需求增加，從實價揭露資料可發現，包括熱門商圈與沿街店面，不斷有新的租賃揭露產生，且觀察有些都是疫情期間空置一段時間的閒置店面，反映企業認為消費最差的時間已過，看好消費商機，開始展店做生意。

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