台中十大豪宅揭榜！這社區蟬聯冠軍 水湳唯一非七期強勢站9字頭

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陳裕方表示，39樓的面公園戶別，2021年就有一戶毛胚屋以單價92萬元成交，也是當年度台中單價最高的住宅交易；本次揭露的去年8月交易，不論坐向、屋況，都與鄰居相當，但單價已漲到93.8萬元，晚一年買房，單坪購屋成本就多了2%，意味入主秋紅谷景觀豪宅的門檻愈來愈高。
水湳經貿新案站上9字頭 漸與七期分庭抗禮
進一步彙整實價登錄以來，台中單價9字頭的住宅交易，截至目前為止，包括成屋及預售屋，台中已有10筆交易揭露，其中最高單價就是「寶輝秋紅谷」最高層樓中樓的97.2萬元，且該社區在9字頭俱樂部中獨佔4席，也是全台中最多。
七期夏綠地公園第一排的「宝格」，亦有3筆交易進榜；水湳經貿園區的預售案「豐邑PARK ONE」，則有2筆交易站上9字頭；與「宝格」同樣由大陸建設出品的「丽格」，也以24樓實品屋的91.3萬元躋身榜單。
台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，10筆9字頭交易中，近年崛起的水湳經貿園區，成為唯一非七期上榜，當地指標預售案「豐邑PARK ONE」，今年1月31樓戶的95萬元，不但暫居今年單價王，也高居台中歷來第三高，該案去年曾在實價登錄短暫曝光過頂樓的百萬成交紀錄，雖然旋即遭下架，但已顯見水湳的爆發力。
陳定中指出，更重要的是，經貿園區最菁華的中央公園第一排，還有許多建案蓄勢待發，創價空間頗受關注，也讓台中往後的豪宅市場，逐漸朝七期與水湳經貿分庭抗禮的局面發展。
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