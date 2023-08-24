鬼月看凶宅！台北「猛鬼大樓」20年死30人　拆除倒數！內部畫面曝

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《周刊王》報導，一名資深警員說他在武昌街派出所任職1年多，處理過6件自殺，其中1起是住他處的久病厭世男跑到此了結生命，而處理過最詭異的是，「同一天發生2起跳樓案，幾乎同時跳下來」，一個在洛陽停車場、一個在西寧大樓，當事人是一男一女，一開始還以為是殉情，查證才確認不是。
報導也指警員分析，西寧大樓跳樓案多，可能因為此處為出租社會宅，住戶多是中低階層，如生活遭遇困難，往往一時想不開尋短，管委會也為此增設女兒牆、中庭防護網等希望防堵不幸事件，但他坦言大樓管理鬆散、出入複雜，陌生人進出容易，防不勝防。
不過，西寧大樓因氯離子含量過高，被認定為海砂屋，已列入公辦都更改建。台北市長蔣萬安上月與萬華區里長座談時，明確承諾西寧出租國宅已規劃2025年完成拆除。
依房仲平台實價揭露西寧大樓附近800公尺房價行情，大樓平均成交單價約68.1萬元、公寓則是52.9萬元。西寧國宅原為柯文哲台北市長任內「西區門戶計畫」一環，而計畫中「台北車站特定專用區E1、E2街廓公辦都更」，總銷超過750億元，料能翻轉西區風貌與房市。
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