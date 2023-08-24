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鬼月看凶宅！台北「猛鬼大樓」20年死30人　拆除倒數！內部畫面曝

▲萬華西寧南路上的西寧大樓因20年死30人，有台北第一猛鬼大樓稱號，因氯離子含量過高，即俗稱「海砂屋」，北市府計畫2025年要完成拆除。（圖／翻攝Google地圖@Sz-ming Chen）
▲萬華西寧南路上的西寧大樓因20年死30人，有台北第一猛鬼大樓稱號，因氯離子含量過高，即俗稱「海砂屋」，北市府計畫2025年要完成拆除。（圖／翻攝Google地圖@Sz-ming Chen）

記者徐銘穗/綜合報導

時值鬼月，凶宅話題夯！台北萬華西寧南路上的「西寧大樓」（又稱西寧國宅），因20年死30人，素有「台北第一猛鬼大樓」稱號，近期最知名的是2021年網紅MC姐從西寧大樓5樓墜樓身亡，甚至一度把派出所搬進大樓「鎮宅」，但仍無法遏止超凶傳聞。後因西寧大樓因氯離子超標被列海砂屋，預計2025年拆除，內部梯間、天井與頂樓畫面曝光，成為鬼月熱話焦點。

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西寧大樓位在西寧南路和洛陽街路口，門牌號碼是「西寧南路4號」，1982年落成，屋齡41年，分為A、B兩棟、共16層樓，採住商混合，5到16樓是住宅，地下室為傳統市場，1樓部分為西寧市場和電子3C賣場，後側有間土地公廟。

▲西寧大樓（又稱西寧國宅）各樓層加裝防護網，防堵憾事發生。意外成為膽大網友必朝聖的獨特景點。（圖／西寧國宅臉書_Miss Valera）
▲西寧大樓（又稱西寧國宅）各樓層加裝防護網，防堵憾事發生。意外成為膽大網友必朝聖的獨特景點。（圖／西寧國宅臉書_Miss Valera）
▲西寧大樓屋齡41年，大樓內部走廊地磚懷舊感滿滿。（圖／翻攝Google地圖@G_Lo chun-chung）
▲西寧大樓屋齡41年，大樓內部走廊地磚懷舊感滿滿。（圖／翻攝Google地圖@G_Lo chun-chung）
《周刊王》報導，一名資深警員說他在武昌街派出所任職1年多，處理過6件自殺，其中1起是住他處的久病厭世男跑到此了結生命，而處理過最詭異的是，「同一天發生2起跳樓案，幾乎同時跳下來」，一個在洛陽停車場、一個在西寧大樓，當事人是一男一女，一開始還以為是殉情，查證才確認不是。

報導也指警員分析，西寧大樓跳樓案多，可能因為此處為出租社會宅，住戶多是中低階層，如生活遭遇困難，往往一時想不開尋短，管委會也為此增設女兒牆、中庭防護網等希望防堵不幸事件，但他坦言大樓管理鬆散、出入複雜，陌生人進出容易，防不勝防。

▲西寧大樓頂樓增設女兒牆。（圖／翻攝Google地圖@kevin liou）
▲西寧大樓頂樓增設女兒牆，嚴防憾事再現。（圖／翻攝Google地圖@kevin liou）
▲膽大網友視西寧大樓為必朝聖的獨特景點。（圖／西寧國宅臉書_Miss Valera）
▲膽大網友視西寧大樓為必朝聖的獨特景點。（圖／西寧國宅臉書_Miss Valera）
▲西寧大樓也是拍攝大稻埕煙火的絕佳攝點。（圖／西寧國宅臉書_張閎鈞）
▲西寧大樓也是拍攝大稻埕煙火的絕佳攝點。（圖／西寧國宅臉書_張閎鈞）
不過，西寧大樓因氯離子含量過高，被認定為海砂屋，已列入公辦都更改建。台北市長蔣萬安上月與萬華區里長座談時，明確承諾西寧出租國宅已規劃2025年完成拆除。

依房仲平台實價揭露西寧大樓附近800公尺房價行情，大樓平均成交單價約68.1萬元、公寓則是52.9萬元。西寧國宅原為柯文哲台北市長任內「西區門戶計畫」一環，而計畫中「台北車站特定專用區E1、E2街廓公辦都更」，總銷超過750億元，料能翻轉西區風貌與房市。

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