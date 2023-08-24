平凡無奇大叔犯下金額爆高洗錢案！新加坡首府學霸成犯罪首腦

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然而，謝德龍其實過著雙重人生，他私底下是賭場的VIP，且偷偷包養小三，出入有禮車、遊艇和私人飛機接送，靠著洗錢行為走上暴富之路。1994年是他踏入洗錢之路的第一步，當時他在郵輪賭場上贏了許多錢，讓他突然發現世界上真的有「不勞而獲」之財，他靠著出差時的閒暇時光，前往全球各地的賭場賭博，而且越賭越大，最終欠下一大筆負債。
1996年謝德龍欠債金額高昂，雖然仍可靠正職的高額收入還錢，但謝德龍卻只想靠賭場贏來的錢還債，1998年謝德龍一晚就輸掉75萬元新幣（約等同於新台幣1761萬元），為了彌補資金缺口，他走上竊取公司公款和洗錢的歪路，1999年他開始偽造文件，先偷走了公司機密文件，並偽造高階主管的筆跡，開始在各大銀行設立人頭帳戶。他透過竊取公司資金獲得大筆資產，並繼續投入賭博，並把賭博而來的資金，透過各種手法洗白，如此遊走於世界各地的賭場。
2002年他在一艘郵輪上遇見年紀輕輕的中國籍賭場荷官李晶（Li Jin），由於當晚他手氣很旺，便將李晶視為幸運女神，最後包養她當小三，李晶也隨著他一起出沒各大賭場。不過謝德龍不尋常的刷卡記錄，已引起新加坡調查局的側目，最終遭到逮補。
謝德龍的犯案金額相當高昂，據悉，謝德龍透過利用偽造董事會成員的簽名，在四家銀行共騙取1.17億新幣（約等同於新台幣25億元），他把大多數的資金都花在賭場，其他錢則花在飲酒作樂，最終調查局只能討回3480萬，所有官司在2012年塵埃落定，謝德龍最終鋃鐺入獄。
謝德龍被判處42年的有期徒刑，他在獄中因為太閒，還寫了一本書，闡述自己的賭場生活和洗錢經歷。而他的情婦李晶則因兩次使用偽造護照進出新加坡，被判處6個月有期徒刑，服完刑後已離開新加坡。如今謝德龍的著作，甚至成為新加坡調查局偵辦洗錢案的參考資料，雖然已過了近十年，但仍是新加坡史上著名洗錢案件。