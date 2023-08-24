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平凡無奇大叔犯下金額爆高洗錢案！新加坡首府學霸成犯罪首腦

▲從新加坡最好的大學新加坡國立大學會計系畢業的謝德龍，踏上洗錢之路，並夥同情婦李晶到處出沒於賭場。（圖／翻攝自臉書）
▲從新加坡最好的大學新加坡國立大學會計系畢業的謝德龍，踏上洗錢之路，並夥同情婦李晶到處出沒於賭場。（圖／翻攝自臉書）

國際中心賴正琳／綜合報導

美國影集《黑錢勝地》講述正派財務顧問被黑幫要脅，成為洗錢界第一把交椅的男主角，該影集意外拿下當年艾美獎多項大獎。而真實版的《黑錢勝地》也在亞洲上演，一名看似平凡無奇的大叔，犯下新加坡引人關注的金額超高洗錢案，讓人相當訝異。由於近期有新加坡洗錢案被抓捕，該案同夥坐擁紙鈔王國，有的夥伴甚至因高調炫富的行為引起關注，讓大眾開始探究新加坡的洗錢事件。

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▲Netflix熱門影集《黑錢勝地》。（圖／Netflix）
▲Netflix熱門影集《黑錢勝地》描述會計師踏上洗錢之路的故事。（圖／Netflix）
從新加坡最好大學新加坡國立大學會計系畢業的謝德龍（ Chia Teck Leng），24歲的他一開始前往會計師事務所上班，接著到大華銀行擔任協理，再到馬來西亞MPH集團負責企業併購與收購案，最後成為另一家銀行的財務總監，一路走來薪水翻倍升漲，1999年他前往新加坡最大的釀酒公司任職財務經理，雖然需要奔走世界各地，但收入也非常高，他一個人的薪水是當時新加坡年均收入的十倍以上，他和妻子與兩個小孩住在新加坡的高級社區，人生看似平凡快樂。

然而，謝德龍其實過著雙重人生，他私底下是賭場的VIP，且偷偷包養小三，出入有禮車、遊艇和私人飛機接送，靠著洗錢行為走上暴富之路。1994年是他踏入洗錢之路的第一步，當時他在郵輪賭場上贏了許多錢，讓他突然發現世界上真的有「不勞而獲」之財，他靠著出差時的閒暇時光，前往全球各地的賭場賭博，而且越賭越大，最終欠下一大筆負債。

▲新北市樹林警分局，日前查獲一間德州撲克賭場，但隨著深入調查，竟意外發現賭場負責人是任職於保一總隊的朱姓員警。（示意圖／取自Pixabay）
▲為了彌補賭錢所造成的資金缺口，謝德龍走上偷取公款和洗錢歪路。（示意圖／取自Pixabay）
1996年謝德龍欠債金額高昂，雖然仍可靠正職的高額收入還錢，但謝德龍卻只想靠賭場贏來的錢還債，1998年謝德龍一晚就輸掉75萬元新幣（約等同於新台幣1761萬元），為了彌補資金缺口，他走上竊取公司公款和洗錢的歪路，1999年他開始偽造文件，先偷走了公司機密文件，並偽造高階主管的筆跡，開始在各大銀行設立人頭帳戶。他透過竊取公司資金獲得大筆資產，並繼續投入賭博，並把賭博而來的資金，透過各種手法洗白，如此遊走於世界各地的賭場。

2002年他在一艘郵輪上遇見年紀輕輕的中國籍賭場荷官李晶（Li Jin），由於當晚他手氣很旺，便將李晶視為幸運女神，最後包養她當小三，李晶也隨著他一起出沒各大賭場。不過謝德龍不尋常的刷卡記錄，已引起新加坡調查局的側目，最終遭到逮補。

謝德龍的犯案金額相當高昂，據悉，謝德龍透過利用偽造董事會成員的簽名，在四家銀行共騙取1.17億新幣（約等同於新台幣25億元），他把大多數的資金都花在賭場，其他錢則花在飲酒作樂，最終調查局只能討回3480萬，所有官司在2012年塵埃落定，謝德龍最終鋃鐺入獄。

謝德龍被判處42年的有期徒刑，他在獄中因為太閒，還寫了一本書，闡述自己的賭場生活和洗錢經歷。而他的情婦李晶則因兩次使用偽造護照進出新加坡，被判處6個月有期徒刑，服完刑後已離開新加坡。如今謝德龍的著作，甚至成為新加坡調查局偵辦洗錢案的參考資料，雖然已過了近十年，但仍是新加坡史上著名洗錢案件。

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