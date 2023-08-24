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日本「福島核廢水」今排放入海！台灣民眾看法曝：3成不再買海鮮

▲日本東京電力公司表示，有關福島第一核電廠把包含氚等輻射物質的「核廢水」排放入海相關設備主體工程，今（24）天上午已正式動工。圖為福島第一核電廠。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本東京電力公司表示，有關福島第一核電廠把包含氚等輻射物質的「核廢水」排放入海相關設備主體工程，今（24）天上午已正式動工。圖為福島第一核電廠。（圖／美聯社／達志影像）

記者潘毅/綜合報導

日本東京電力公司今（24）日在當地時間下午1點，啟動「福島第一核電廠核廢水」排放工作，消息曝光引發周邊國家持續關注。對於民眾來說，日本福島核廢水排入海中，最擔憂的事情是什麼？台灣最新相關民調出爐了。

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《Yahoo奇摩》自8月22日開始展開網路民調，針對日本政府將從今（24）日開始排放存放在福島第一核電廠腹地的「核處理水」入海的看法，調查時間將持續到26日，但截至今（24）日下午3點，已有8千8百位台灣民眾參與投票。

民調中第一題就是「日本8/24將排放福島核處理水，是否會影響你購買海鮮的頻率？」目前有 31.7% 民眾表示「會，不再購買海鮮」、 48.3% 民眾表示「會，減少購買頻率」、有10.6% 民眾表示「不會，會持續購買」，最後有9.4% 民眾表示「不知道／沒意見」。

▲311大地震發生已滿12年，但重建以及福島核廢水解決之路，依然漫長。圖為儲放核廢水的巨大水箱。（圖／美聯社／達志影像）
▲311大地震發生已滿12年，但重建以及福島核廢水解決之路，依然漫長。圖為儲放核廢水的巨大水箱。（圖／美聯社／達志影像）
從日本開始排放核廢水之後，民眾「未來購買海產，是否會格外關注產地問題？」結果顯示有 49.2%民眾會「非常關注」，比例已逼近5成、有 26% 民眾表示「還算關注」、11.1%民眾「不太關注」，5.5% 民眾「完全不關注」，最後則有8.2%民眾沒意見。

最後則是「是否會擔心福島核處理水對海洋的影響？」結果有高達 58.3% 的台灣民眾坦言「非常擔心」、21.9% 民眾則「有點擔心」、6.9%人表示「不太擔心」、還有5.1%人「完全不擔心」，最後則有7.8%民眾未表示意見。

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