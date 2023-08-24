BLACKPINK Lisa發正常照！滑到第6張畫風逐漸母湯 脫成進擊巨人
南韓女天團BLACKPINK成員Lisa原本就人氣非凡，近期更因為和世界首富貝爾納阿爾諾（Bernard Arnault）的三兒子弗雷德里克阿爾諾（Frédéric Arnault）傳緋聞，一舉一動再受到關注。Lisa日前發文上傳10張自拍照，滑到第6張畫風全變，她褪去上衣僅剩比基尼辣照，轉身秀出一大片膚色，甚至有一張彷彿「進擊的巨人」奔跑，該組照片已累積1377萬人按讚，也是她歷年發文讚數最高的一次。
記者陳雅蘭/綜合報導
Lisa日前就PO過一次穿比基尼的美照，但該組貼文洩漏她的遊伴是Frédéric Arnault之外，身旁還有Frédéric Arnault的哥哥Alexandre Arnault以及大嫂Geraldine Guyot，令網友震驚：「這是家族旅遊！」而該篇貼文目前僅有1181萬人按讚。
Lisa近日再釋放美照，一組10張照片的貼文，前5張都是出遊網美照，直到第6張變成Lisa穿比基尼對鏡子自拍，隨後再換上另一套比基尼在草原奔跑，最後則是於泳池中的身材特寫，「畫風」越往右越火辣，按讚數已超越「家族旅遊」照，目前已累積1377萬人按讚。
以往Lisa發工作照、自拍照，甚至是和BLACKPINK的合照，最高讚數也僅有900多萬；但這些都不敵這次一連2篇的比基尼貼文，可見大家對於Lisa舞台前的華麗樣貌，似乎更在意她台下的真實模樣。