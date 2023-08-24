2023台北必比登／高麗菜飯才30元！熟客必吃「一套」配原汁排骨湯
《2023台灣米其林指南》昨（23）日公布「2023必比登推介」完整名單。其中「2023台北必比登」，2019年即入榜的「高麗菜飯 原汁排骨湯」再度成為大家討論的焦點。藏在台北大同區、捷運大橋頭站附近延三夜市的這家「灶頂 原汁排骨湯 高麗菜飯」，滿滿一碗的高麗菜飯雖然從最初20元漲至30元，仍是相當物美價廉，熟客來都必點「一套」配原汁排骨湯，在今年必比登定義漲價變貴的情況下，更顯難得。
記者蕭涵云/綜合報導
延三夜市「灶頂 原汁排骨湯 高麗菜飯」（Google地圖顯示名稱），光看店名就知，這裡的招牌「一套」都在名字裡。必吃的「高麗菜飯」就算是小碗，也盛上滿滿超出飯碗的高度，飯裡吃得到高麗菜與紅蘿蔔切絲，口感偏軟、滋味清爽。
而熟客必定與高麗菜飯配成套一起吃的「原汁排骨湯」，則以超大塊排骨搭配白蘿蔔上桌，燉到軟爛的排骨，筷子ㄧ夾便骨肉分離，蘿蔔也是浸飽湯汁、通透入味。最親民的是，一碗90元的「原汁排骨湯」竟然還可以續湯，一套吃下來120元就可以吃超飽。
記者今（24）日下午前往「灶頂 原汁排骨湯 高麗菜飯」，非假日午後仍遇上不少人用餐及外帶，還差點沒桌子可坐。看著饕客熟練地啃起大排骨，還不忘蘸上辣椒醬油，吃得津津有味，都忍不住要流口水。店家還推薦記者嘗試現撈小卷及花椰彩椒，小卷光是川燙過就吃得出自然鮮甜、花椰彩椒也是清淡口味。
「灶頂 原汁排骨湯 高麗菜飯」店家低調表示，自2019年入選《米其林指南》的「必比登推介」以來，已經很習慣每年都有新客人來朝聖，透露來吃飯的人潮也有越來越多，記者臨走前還被交代「要常來吃啊」，親和力也十足。
📌2023台北必比登推介名單
阿城鵝肉 (中山)
阿國滷味
阿國切仔麵
高麗菜飯 原汁排骨湯
昶鴻麵點
雞家莊 (長春路)
鍾家原上海生煎包
大橋頭老牌筒仔米糕
鼎泰豐 (信義路)
都一處 (信義)
好朋友涼麵
清真中國牛肉麵食館 (大安)
杭州小籠湯包 (大安)
好公道金雞園 (大安)
小酌之家 新入選
雄記蔥抓餅
HUGH dessert dining 新入選甜點
隱食家
人和園
金賞軒
老山東牛肉家常麵店
小小樹食 (大安路)
賣麵炎仔
茂園
季風 新入選
雙月食品 (青島東路)
女娘的店
彭家園
榮榮園
番紅花印度美饌
磐石坊
祥和蔬食 (中正)
施家鮮肉湯圓
欣葉小聚 (南港)
松竹園
泰姬
巷子龍家常菜
天下三絕
醉楓園小館
無名推車燒餅
小王煮瓜
吾旺再季
一甲子餐飲
源芳刈包
元味料理