媒體議價立法牛步！媒體、學界、立委意見分歧　待數位部提草案

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但3個月過去，數位部除了規畫新聞業與平台進行對話，對於付費方式仍未取得共識，立法仍處在架構研析，還未能提出院版草案，據悉，相關報告已然完成，待政委看過之後，數位部將正式提出相關報告。
對此，數位部今天回應，將與文化部、通傳會在8月底，啟動新聞業與大型數位平台第3輪對話，謀求各方更多共識，希望共榮機制能夠持續向前推進。
數位部指出，推進立法須先提出草案，而草案涉及立法路線與機制，亟需社會共識；目前狀況是，或有新聞業透過社論與公協會表示意見，或有相關學者召開記者會提出主張，以及關切此議題的立法委員所提出質詢，對於我國應該採澳洲議價模式、基金模式（包含是否課徵數位稅等）、歐盟著作鄰接權模式，看法分歧，尚未聚焦。
對於立法主張，台北市報業商業同業公會、台北市雜誌商業同業公會、中華民國電視學會、中華民國衛星廣播電視事業商業同業公會等4大公學會，目前僅雜誌公會提出平台課徵廣告交易稅或印花稅（數位稅）、或採基金模式，其他盼採澳洲的媒體議價法。
學界看法為何？政治大學法律系特聘教授王立達草擬的《新聞媒體與數位平台強制議價法草案》，參考澳洲模式，以促進媒體與數位平台談判為宗旨；程序上，先協商再調解，調解未果進入強制仲裁，由法庭選擇報價，調整出合理金額。
政大新聞系教授馮建三建議政府直接對「超額」廣告，課徵稅捐；台大新聞所教授洪貞玲則認為，世界各國以基金方式扶植優質新聞，方為長久之計，我國過去有廣電基金、現有有線電視基金等制度可參採，基金來源可以由平台或稅收等多元途徑挹注。
至於立委提案方面，民進黨立委張廖萬堅提出「新聞媒體與數位平台強制議價法草案」，參考「澳洲模式」，以促進平台與媒體的溝通協商作為出發點，結合「給予充分談判空間」與「以仲裁決定最終給付金額」兩大元素。
民進黨立委林楚茵提出的「新聞媒體與數位平台議價法草案」，同樣採「澳洲模式」，草案重點包括數位平台接獲新聞業者請求議價協商之義務；雙方可採議價協商、調解、仲裁等管道；雙方達成協議或仲裁後之義務等等。
民進黨立委范雲提出的「數位新聞發展與民主韌性法草案」，是由政大新聞系教授劉昌德、台大新聞所所長洪貞玲、律師周宇修等專家學者及業界代表共同起草，納入「新聞基金制度」的草案；草案明定由數位平台提撥收益成立基金，以補助媒體產製優良新聞內容，強調新聞基金與議價制度並行。
民進黨立委林宜瑾提出「數位新聞發展與民主韌性法草案」，明定媒體議價協商規定，也規定大型數位平台應提撥一定比例營收成立基金，助新聞品質提升、改善新聞工作者勞動條件。
新聞媒體與數位平台第3輪對話擬於8月30日起登場，預計30日邀Google、9月6日邀Meta出席，新聞業者包含紙媒、電視、廣播、網路媒體等，將討論合作共榮方向、對Google共榮基金的意見等。數位部長唐鳳日前表示，盼尋求立法以外的機制，數位部安排明天上午與媒體茶敘，第3輪對話與解決機制的細節預期將引發媒體關注。