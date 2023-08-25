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FIBA世界盃／賽事今晚開打！加拿大強碰法國　賽事資訊及賽程統整

▲2023 FIBA世界盃男籃賽事將在25日正式開始進行，打到至9月10日落幕。（圖／取自FIBA）
▲2023 FIBA世界盃男籃賽事將在25日正式開始進行，打到至9月10日落幕。（圖／取自FIBA）

運動中心/綜合報導

2023 FIBA世界盃男籃賽事將在25日正式開始進行，打到至9月10日落幕。本屆賽事將在菲律賓、日本、印尼三地舉辦，共有32隊參加，各洲代表隊中成績最好的1或2隊將直接獲得2024年巴黎奧運的參賽權。《NOWnews》也在此整理出賽事的規則、分組資訊以及賽程。

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本屆世界盃共有55名NBA球員參加，其中有來自聯盟中24支球隊的球員，這創造了賽會的歷史記錄。其中美國隊有12名NBA現役球員，澳洲隊有9人，加拿大隊有7人，德國隊4人。

這次32支球隊被分成8組，小組賽打完各組前2名晉級16強，之後再分成4組進行複賽，會保留預賽成績。接著產生的各組兩支戰績最佳的隊伍，再來打8強淘汰賽。

本屆世界盃可以取得巴黎奧運參賽資格，美洲和歐洲各有1個席次，非洲、亞洲、大洋洲則各1席。沒有取得奧運門票的隊伍，只能靠接下來的奧運預選賽來拚剩下的4席。

本屆世界盃預賽分組名單如下：

世界盃預賽A組

安哥拉               
多明尼加               
菲律賓               
義大利               

B組

南蘇丹               
塞爾維亞               
中國               
波多黎各    

▲美國隊2023 FIBA國際籃總世界盃出賽球員拍攝定裝照，明尼蘇達灰狼明星後衛Anthony Edwards坐在中心位置。（圖／取自USA Basketball推特）
▲美國隊2023 FIBA國際籃總世界盃出賽球員拍攝定裝照，明尼蘇達灰狼明星後衛Anthony Edwards坐在中心位置。（圖／取自USA Basketball推特）
          

C組

美國               
約旦               
希臘               
紐西蘭     

▲效力於NBA紐奧良鵜鶘隊的主力中鋒Jonas Valanciunas隨立陶宛男籃國家隊來台灣打FIBA世界盃熱身賽。（圖／T1聯盟提供）
▲立陶宛這次在FIBA世界盃由效力於NBA紐奧良鵜鶘隊的主力中鋒Jonas Valanciunas領軍。（圖／T1聯盟提供）

          
D組

埃及               
墨西哥               
蒙特內哥羅               
立陶宛               

E組

德國               
澳洲               
芬蘭               
日本
           

▲Luka Doncic代表斯洛維尼亞出戰歐錦賽。（圖／美聯社／達志影像）
▲Luka Doncic代表斯洛維尼亞出戰FIBA世界盃男籃賽。（圖／美聯社／達志影像）
F組

斯洛維尼亞               
維德角               
喬治亞               
委內瑞拉

▲西班牙男籃奪歐錦賽冠軍。（圖／美聯社／達志影像）
▲西班牙男籃是歐錦賽冠軍球隊。（圖／美聯社／達志影像）
G組

伊朗               
西班牙               
象牙海岸               
巴西

▲灰狼中鋒Rudy Gobert。（圖／美聯社／達志影像）
▲Rudy Gobert帶領的法國隊，也是被看好的爭冠隊伍。（圖／美聯社／達志影像）
H組

加拿大               
拉脫維亞               
黎巴嫩               
法國         


25日賽程

A組——安哥拉對決義大利16:00
E組——芬蘭對決澳洲16:00
D組——墨西哥對決蒙特內哥羅16:45
H組——拉脫維亞對決黎巴嫩17:15
A組——多明尼加對決菲律賓20:00
E組——德國對決日本20:10
D組——埃及對決立陶宛20:30
H組——加拿大對決法國21:30

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