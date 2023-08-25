FIBA世界盃／賽事今晚開打！加拿大強碰法國 賽事資訊及賽程統整
2023 FIBA世界盃男籃賽事將在25日正式開始進行，打到至9月10日落幕。本屆賽事將在菲律賓、日本、印尼三地舉辦，共有32隊參加，各洲代表隊中成績最好的1或2隊將直接獲得2024年巴黎奧運的參賽權。《NOWnews》也在此整理出賽事的規則、分組資訊以及賽程。
運動中心/綜合報導
本屆世界盃共有55名NBA球員參加，其中有來自聯盟中24支球隊的球員，這創造了賽會的歷史記錄。其中美國隊有12名NBA現役球員，澳洲隊有9人，加拿大隊有7人，德國隊4人。
這次32支球隊被分成8組，小組賽打完各組前2名晉級16強，之後再分成4組進行複賽，會保留預賽成績。接著產生的各組兩支戰績最佳的隊伍，再來打8強淘汰賽。
本屆世界盃可以取得巴黎奧運參賽資格，美洲和歐洲各有1個席次，非洲、亞洲、大洋洲則各1席。沒有取得奧運門票的隊伍，只能靠接下來的奧運預選賽來拚剩下的4席。
本屆世界盃預賽分組名單如下：
世界盃預賽A組
安哥拉
多明尼加
菲律賓
義大利
B組
南蘇丹
塞爾維亞
中國
波多黎各
C組
美國
約旦
希臘
紐西蘭
D組
埃及
墨西哥
蒙特內哥羅
立陶宛
E組
德國
澳洲
芬蘭
日本
F組
斯洛維尼亞
維德角
喬治亞
委內瑞拉
G組
伊朗
西班牙
象牙海岸
巴西
H組
加拿大
拉脫維亞
黎巴嫩
法國
25日賽程
A組——安哥拉對決義大利16:00
E組——芬蘭對決澳洲16:00
D組——墨西哥對決蒙特內哥羅16:45
H組——拉脫維亞對決黎巴嫩17:15
A組——多明尼加對決菲律賓20:00
E組——德國對決日本20:10
D組——埃及對決立陶宛20:30
H組——加拿大對決法國21:30