網紅狂推行動電源爆炸！這些人「收益全捐了」：還有掏錢退款的
前一段時間眾多網紅大力推薦的「MOZTECH墨子科技」行動電源，近期驚傳爆炸起火，導致顧客燒燙傷意外，消息引爆全台關注，官方也表示將針對部分旭要進行回收換新。此外還有粉絲指出，有部分網紅甚至還直接把從行動電源賺取的收益捐出，甚至直接先自己掏錢退款。
記者潘毅/綜合報導
墨子科技於25日發出正式聲明，旗下產品「MOZTECH 萬能充Pro 多功能五合一行動電源」自燃事件，已在第一時間成立專案小組進行調查，但目前尚未得知產品檢測結果，為減免消費者疑慮，只要產品規格序列號是「202211、 202212」，可主動聯繫客服，將會派車收回並更換新機1台。
昨（26）日也有粉絲發現，部分網紅「諾、agnes、常寶、RuRu、楊佳欣」等人，還直接將這次行動電源賺取的收益捐出，甚至還有自行掏錢退款的，不禁大讚「RuRu自掏腰包退款當初跟團的人，也很圈粉」、「諾超圈粉 ，直接把行動電源ㄉ收益捐出來（有證明的）⋯也不脫責，我更愛他了」、「讓我想起去年那波假鞋事件，一堆到現在都還在裝死」。
但有一派網友仍認為「這本來就是他們該做的」、「廠商出事為何團購主不用負責，以為轉發聲明就沒事嗎」、「這樣就圈粉？粉絲濾鏡真容易開啟欸」、「有啥好圈粉？做好這些售後服務、承擔商品責任，不然都給她們爽賺錢嗎」。