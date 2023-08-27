中南部最宜居城市是「這1都」！在地喊：老了想搬走 真相超意外
PTT網友曾票選「全台最宜居的城市」是台中，日前也有網友點出台中有「幾乎放不到颱風假」、「冬天不像台北整季濕冷」等優勢，問說：「台中484很適合居住？」貼文引發討論，不少台中在地人聽了搖頭，直言「沒有風雨有流彈」，還有人說「老了想搬走」。不過，根據房仲業者公開2023上半年中南部10縣市人口遷移統計，發現台中市淨遷入人口正成長2萬2028人，高雄1萬3646人居次，台南1萬53人居第三，或許在地人狂說台中不喊是反串。
記者徐銘穗/綜合報導
原PO在PTT發問「台中真的宜居嗎？」指出台中幾乎放不到颱風假，冬天也不像台北整季濕冷，除了藝文活動沒有台北多，交通也大概算南北的中心，去哪花費的時間都一樣，就說「台中484很適合居住？」貼文引發討論，網友說「買好防彈衣跟保險後，還是很不錯的」、「不適合，停車好麻煩」、「老了想搬走」。
也有不少台中在地人直言，「真的越來越多外地人移入台中了」、「台中不只吸中部 台中也吸全六都」、「不適合，別再擠來抬高物價房價降低生活」。到底有多少外來人口移入台中？根據住商不動產先前公開2023上半年中部5縣市人口遷徙情形，發現台中淨遷入（總遷入－總遷出）人口正成長了2萬208人，在台中以外的6都中，以新北市遷入2597人最多。
此外，住商不動產先前公開2023上半年南部5縣市人口遷徙情形，發現高雄淨遷入1萬3646人，綜合中南部10縣市人口遷徙情形，人口磁鐵冠軍之都是台中，其次是高雄，台南居三。在平均房價上也是台中每坪26.8萬元最高、高雄23.1萬元居次，台南以21.5萬列第三貴。
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