如何買房／換屋「重購退稅」2要點　小心損失上百萬！一堆人搞錯

我是廣告 請繼續往下閱讀
住商不動產亞洲新灣區加盟店店長江炳賞分享，近來不少客戶申報房地合一相關退稅的時候，被國稅局以資格不符退件，白白損失了好幾十萬甚至上百萬元，提醒重購退稅有兩大重要，一是本人跟配偶或未成年子女，要設戶籍在要賣的這個房子裡，一直到你買到新房子之前，而且要自住事實；二是賣房子前1年內不能有出租、營業或營業登記的行為。
他指出，相關單位有4種常見查核有無自住的方式，一是查看水電瓦斯是否符合低用度用度、二是到實地查訪、三是要求提供自用住宅的房屋稅單及地價稅單作為佐證、四稅捐單位會進行重購退稅一買一賣之間的資金流向查核。
住商不動產表示，自用住宅「重購退稅」可分「小換大」或「大換小」，舉例以5000萬賣出緣自用住宅後，以2000萬買入另一間自用宅，架設緣應繳納的房地合一稅為100萬，重購退稅可退金額為100x（2000/5000）=40萬元，實際房地合一稅只要繳60萬元。
若是「小換大」，舉例以5000萬元賣掉原字用宅後，以8000萬買入第一間自用宅，假設原本房地合一稅要繳100萬元，因買價高於賣價，因此100萬房地合一稅可申請全額退還。可利用政府相關網站先行試算：財政部稅務入口網https://www.etax.nat.gov.tw/etwmain/etw158w/5102。
重購退稅怎麼申請？需準備重購退稅之申請書、出售與重購土地時向地政機關辦理登記時之契約影本、重購土地之土地及建物所有權狀之影本，以及原出售土地之土地增值稅繳款書收據聯正本等文件，可採郵寄、臨櫃及網路方式，向戶籍地的稅捐機關辦理。
🔴最新揭露全國購屋痛苦指數（房價所得比）為9.61倍，最痛苦的當數台北市15.77倍，也就是台北人要15.77年不吃不喝才能買房。買房真有那麼難？《NOWnews今日新聞》周日專欄《如何買房》，看專家帶讀者了解買房眉角。