今日最健康／攝護腺癌是無聲殺手！醫列5危險族群：快去看泌尿科
攝護腺癌的發生率及死亡率在台灣逐年增加，已分別占男性癌症的第5位及第6位，雖然早期發現的病患5年存活率接近百分之百，但若發生轉移，5年存活率僅剩不到4成，高死亡率堪稱是男人的無聲殺手，童綜合醫院研發創新中心院長歐宴泉提醒，攝護腺癌的危險因子，包括年齡為60至80歲外，還有攝護腺癌家族史、帶有如BRCA（遺傳性乳癌基因）突變基因者、服用男性激素或平時攝取較多高脂肪食物的男性，都是罹患攝護腺癌的高危險群。
記者張志浩/綜合報導
歐宴泉表示，攝護腺癌初期大多沒有徵兆或症狀不具特異性，除了易與好發於50至60歲的良性攝護腺肥大症狀混淆外，國人對攝護腺癌的警戒心也不夠，患者往往忽略警訊，以至於近6成台灣病友確診時，已是晚期，更有3成以上病友初次診斷時就有轉移病灶。
歐宴泉說道，攝護腺癌常見的轉移部位，以骨轉居多，約佔75%，其次是轉移至內臟器官或淋巴腺者約佔15%，骨轉移合併內臟器轉移10%，門診觀察，有些患者都是先至骨科或其他外科就醫，因而錯失最佳治療時機。
歐宴泉強調，50歲以上男性，「應每半年定期至泌尿科」進行「血液攝護腺特異性抗原（PSA）檢查」與「肛門指診」，若是高度懷疑者，建議進行多參數磁振造影融合超音波影像切片，及早發現及早治療是與攝護腺癌和平共存之道。