星巴克「買1送1」今起喝2天星冰樂　可不可買1送1、CoCo第二杯5折

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星巴克8月28日至8月29日限2天，活動當日11:00-20:00至門市購買兩杯特大杯冰熱/風味一致的「指定飲料」，其中一杯星巴克招待；共有10款指定品項可享「買一送一」好康。
提醒大家，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，活動品項為那堤、特選那堤、焦糖瑪奇朵、特選焦糖瑪奇朵、冷萃咖啡、夏日冰柚冷萃咖啡、椰奶經典巧克力、豆奶玫瑰蜜香茶那堤、焦糖咖啡星冰樂、醇濃抹茶奶霜星冰樂；不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
📌可不可熟成紅茶：「麥雪歐蕾」買一送一
可不可夏日以獨創冰凌技術，推出新品「芒果波登」，用新鮮芒果再造波登搭配鮮切檸檬，有夠消暑；並以雪藏紅茶為靈感，聯名OATLY燕麥奶製成香濃冰淇淋，催生「麥雪歐蕾」新滋味。
即日起至8月29日，可不可熟成紅茶在外送平台Uber Eats上，釋出「買一送一」優惠，只要點購新品「麥雪歐蕾」，就可享有買一送一優惠，最多可享「買5送5」。
📌CoCo都可：布丁木瓜牛奶新品！foodpanda「第二杯5折」
CoCo都可聯手統一木瓜牛乳打造創意手搖飲料，使用經典統一木瓜牛乳搭配茉莉綠茶，再加入滑順布丁和西谷米，推出「拍拍拍呀牛乳」、「拍拍拍呀綠牛乳」2款新品。
即日起至9月5日，外送平台foodpanda上可享拍拍拍呀綠牛乳(L)、伯爵蜜香凍果茶(L)「第二杯5折」優惠。提醒大家，限同品項；數量有限，售完為止。