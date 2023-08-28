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星巴克「買1送1」今起喝2天星冰樂　可不可買1送1、CoCo第二杯5折

▲暑假最後手搖飲料優惠！星巴克「買一送一」喝2天星冰樂！可不可熟成紅茶Uber Eats麥雪歐蕾買一送一；CoCo都可的布丁木瓜牛奶foodpanda​​​​​​​第二杯5折。（圖／記者蕭涵云攝）
▲暑假最後手搖飲料優惠！星巴克「買一送一」喝2天星冰樂！可不可熟成紅茶Uber Eats麥雪歐蕾買一送一；CoCo都可的布丁木瓜牛奶foodpanda​​​​​​​第二杯5折。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

趁暑假結束前，快喝星巴克咖啡及手搖飲料優惠！星巴克今（28）日起連續2天，指定品項好友分享日「買一送一」，有2款星冰樂可以喝！可不可熟成紅茶在Uber Eats上有冰淇淋新品「麥雪歐蕾買一送一」優惠；CoCo都可的布丁木瓜牛奶新品，則在foodpanda可以喝到「第二杯5折」。

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📌星巴克「買一送一」喝2天！有星冰樂
星巴克8月28日至8月29日限2天，活動當日11:00-20:00至門市購買兩杯特大杯冰熱/風味一致的「指定飲料」，其中一杯星巴克招待；共有10款指定品項可享「買一送一」好康。

提醒大家，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，活動品項為那堤、特選那堤、焦糖瑪奇朵、特選焦糖瑪奇朵、冷萃咖啡、夏日冰柚冷萃咖啡、椰奶經典巧克力、豆奶玫瑰蜜香茶那堤、焦糖咖啡星冰樂、醇濃抹茶奶霜星冰樂；不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

▲星巴克數位體驗「買1送1」還沒結束，又有隱藏優惠被挖出，外送平台foodomo指定飲品「2杯6折」，巧克力可可碎片星冰樂，一杯只要96元！85度C歡慶19週年祭出「第二杯25元」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲星巴克今起連喝2天「買一送一」有星冰樂。（圖／記者蕭涵云攝）
📌可不可熟成紅茶：「麥雪歐蕾」買一送一
可不可夏日以獨創冰凌技術，推出新品「芒果波登」，用新鮮芒果再造波登搭配鮮切檸檬，有夠消暑；並以雪藏紅茶為靈感，聯名OATLY燕麥奶製成香濃冰淇淋，催生「麥雪歐蕾」新滋味。

即日起至8月29日，可不可熟成紅茶在外送平台Uber Eats上，釋出「買一送一」優惠，只要點購新品「麥雪歐蕾」，就可享有買一送一優惠，最多可享「買5送5」。

▲可不可熟成紅茶在外送平台Uber Eats上，釋出麥雪歐蕾「買一送一」優惠（圖右）。（圖／可不可熟成紅茶提供）
▲可不可熟成紅茶在外送平台Uber Eats上，釋出麥雪歐蕾「買一送一」優惠（圖右）。（圖／可不可熟成紅茶提供）
📌CoCo都可：布丁木瓜牛奶新品！foodpanda「第二杯5折」
CoCo都可聯手統一木瓜牛乳打造創意手搖飲料，使用經典統一木瓜牛乳搭配茉莉綠茶，再加入滑順布丁和西谷米，推出「拍拍拍呀牛乳」、「拍拍拍呀綠牛乳」2款新品。

即日起至9月5日，外送平台foodpanda上可享拍拍拍呀綠牛乳(L)、伯爵蜜香凍果茶(L)「第二杯5折」優惠。提醒大家，限同品項；數量有限，售完為止。

▲CoCo都可布丁木瓜牛奶新品「拍拍拍呀綠牛乳(L)」週三好友日，一日限定「買一送一」。（圖／翻攝自CoCo都可FB）
▲CoCo都可在foodpanda上推出拍拍拍呀綠牛乳(L)、伯爵蜜香凍果茶(L)「第二杯5折」優惠。（圖／翻攝自CoCo都可FB）

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