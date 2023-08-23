CoCo布丁木瓜牛奶「買一送一」！可不可新品、迷客夏也買一送一

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CoCo都可聯手統一木瓜牛乳打造創意手搖飲料，使用經典統一木瓜牛乳搭配茉莉綠茶，再加入滑順布丁和西谷米，推出「拍拍拍呀牛乳」、「拍拍拍呀綠牛乳」2款新品。適逢週三好友日，今天一日限定，釋出「拍拍拍呀綠牛乳(L)」第二杯0元好康，相當於「買一送一」豪氣優惠。
提醒大家，記得要先領券，於購物車中才能使用；限使用CoCo都可訂線上點單，優惠不併用；限8月23日使用；每人可獲得2張，限第2、4杯可享折扣；商品數量有限，售完為止；本活動商場門市/部分門市除外。
📌可不可熟成紅茶：「麥雪歐蕾」買一送一
可不可夏日以獨創冰凌技術，推出新品「芒果波登」，用新鮮芒果再造波登搭配鮮切檸檬，有夠消暑；並以雪藏紅茶為靈感，聯名OATLY燕麥奶製成香濃冰淇淋，催生「麥雪歐蕾」新滋味。
即日起至8月29日，可不可熟成紅茶在外送平台Uber Eats上，釋出「買一送一」優惠，只要點購新品「麥雪歐蕾」，就可享有買一送一優惠，最多可享「買5送5」。
📌迷客夏「買ㄧ送ㄧ」連喝3天
迷客夏8月21日至8月23日連3天，下午2時～6時開跑「買ㄧ送ㄧ」優惠，全台任一迷客夏門市（櫃位店除外），現場購買大杯單茶拿鐵系列（紅/綠/烏/青/麥），即贈送「琥珀高峰烏龍」。提醒大家，限門市現場自取訂單，外送/迷點(自取/外送)/外送平台皆不適用；每筆訂單限贈乙杯；當筆即贈，不可累計；不可更換其他品項；贈送之烏龍茶可自費加料。