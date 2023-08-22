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七夕情人節「速食愛情」優惠！肯德基炸雞拚99元套餐　飲料買1送1

▲七夕情人節必吃「速食愛情」優惠！肯德基520元開吃粉紅炸雞套餐，頂呱呱99元爽吃呱呱包、炸雞，手搖飲料也有迷客夏「買1送1」、星巴克「兩杯6折」優惠。（圖／記者蕭涵云攝）
▲七夕情人節必吃「速食愛情」優惠！肯德基520元開吃粉紅炸雞套餐，頂呱呱99元爽吃呱呱包、炸雞，手搖飲料也有迷客夏「買1送1」、星巴克「兩杯6折」優惠。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

七夕情人節必吃「速食愛情」優惠！肯德基520元開吃粉紅炸雞套餐，頂呱呱99元爽吃呱呱包、炸雞，手搖飲料也有迷客夏「買1送1」、星巴克「兩杯6折」優惠，搭配拿坡里「1台斤腿排桶」下殺199元、麥當勞夏季優惠券「買1送1」超狂。

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📌肯德基：520元開吃「粉紅炸雞」！咔啦雞腿堡隱藏優惠被挖出
肯德基七夕情人節限定「玫瑰粉紅巧克力脆雞」，雙人餐可享2塊玫瑰粉紅巧克力脆雞＋2塊咔啦脆雞＋2個奶油玉米＋2個蛋撻＋4塊上校雞塊＋2杯中杯可樂，還貼心搭配「Happy Valentine's Day」情人節掛旗、2顆心型氣球搭配七夕專屬提袋及禮盒，8月17日前 PK 雙饗卡APP會員搶先獨家預購；8月18日至8月22日全台甜蜜開賣。一篇掌握預購教學，520元就能甜蜜開吃滿滿儀式感。

▲七夕情人節甜蜜開吃肯德基「粉紅炸雞」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲七夕情人節甜蜜開吃肯德基「粉紅炸雞」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲這次另備有「玫瑰巧克力 XL餐」249元，開吃2塊玫瑰粉紅巧克力脆雞＋4塊上校雞塊＋中薯＋蛋撻＋中杯可樂。（圖／記者蕭涵云攝）
▲這次另備有「玫瑰巧克力 XL餐」249元，開吃2塊玫瑰粉紅巧克力脆雞＋4塊上校雞塊＋中薯＋蛋撻＋中杯可樂。（圖／記者蕭涵云攝）
📌頂呱呱：3款99元「速食愛情」優惠　「炸雞呱呱包桶」499元
頂呱呱會員限定專屬優惠，即日起至8月22日限時領券，3款七夕情人節限定組，直接「下殺99元」開吃；兌換日期至9月30日。「嚐嚐99組」原味雞腿＋阿勇雞塊6入(附田園醬)，特價99元（原價125元）；「呱薯99組」呱呱包＋薯球，特價99元（原價130元）；「辣雞99組」辣味炸雞＋辣味雞翅，特價99元（原價124元）。​

▲頂呱呱七夕情人節限定，3款99元「速食愛情」優惠。（圖／頂呱呱提供）
▲頂呱呱七夕情人節限定，3款99元「速食愛情」優惠。（圖／頂呱呱提供）
📌21世紀風味館：七夕「買一送一」！韓式炸雞「第二件半價」
21世紀風味館七夕情人節，即日起至8月22日祭出一連串優惠活動，2款指定商品「買一送一」，起司烤餅(半片) x 2 優惠價65元（原價130元）、韓式薯餅 x 2 優惠價75元（原價150元）。新上市的韓式炸雞也有「第二件半價」，韓式甜辣炸雞(2入) 優惠價120元（原價160元）。

提醒大家，炸雞部位恕無法挑選。微風台大、21TOGO門市恕不參與七夕活動；士林中正門市恕不販售韓式薯餅；經國家樂福、新店家樂福、八德、烏日門市恕不販售起司烤餅，請依現場為主。實際內容與數量依實際販售為準，門市若無現貨則以等值商品更換；本活動不與其他優惠同時併用。

▲21世紀風味館七夕情人節，起司烤餅、韓式薯餅「買一送一」，韓式炸雞「第二件半價」。（圖／21世紀風味館提供）
▲21世紀風味館七夕情人節，起司烤餅、韓式薯餅「買一送一」，韓式炸雞「第二件半價」。（圖／21世紀風味館提供）
📌拿坡里：「1台斤腿排桶」199元！「2台斤腿排桶」389元
即日起至9月6日，拿坡里炸雞專賣店「1台斤腿排桶」特價209元（原價248元），「2台斤腿排桶」特價399元（原價496元）；會員憑三商i美食卡優惠券，「1台斤腿排桶」只要199元、「2台斤腿排桶」也只要389元，最多現省107元。（領券時間即日起至8月31日；兌換時間為即日起至9月6日）。

▲拿坡里腿排桶特價優惠，再加碼薯條買一送一。（圖／三商餐飲提供）
▲拿坡里腿排桶特價優惠，再加碼薯條買一送一。（圖／三商餐飲提供）
📌麥當勞：夏季優惠券買一送一　歡樂送也「買一送一
麥當勞超狂「夏季優惠券」，即日起至9月19日，中杯可樂、蜂蜜系列飲品（紅茶/奶茶）、經典那堤等飲品「買一送一」；超划算大薯、4塊麥克雞塊、薯餅「加一元多一件」；平均下殺6折的「超爽大餐」101元起、「雙人共享套餐」209元起開賣。

麥當勞歡樂送最新優惠，即日起至8月29日（或送完為止），使用「麥當勞歡樂送」網路訂餐，訂單消費滿38元起，於購物車頁面促銷優惠碼處，輸入優惠碼「BOGO」，即享大薯、OREO冰炫風、金黃地瓜條、經典那堤(冰/熱)買ㄧ送ㄧ（5擇1）優惠。提醒大家，贈送品項與點購項目需相同，恕不更換其他品項；每筆訂單限使用乙次，本活動Uber Eats、Foodpanda均不適用。

▲麥當勞最強「夏季優惠券」，連吃35天買一送一，大薯、雞塊「加一元多一件」。（圖／台灣麥當勞提供）
▲麥當勞最強「夏季優惠券」，連吃35天買一送一，大薯、雞塊「加一元多一件」。（圖／台灣麥當勞提供）
📌迷客夏：七夕「買ㄧ送ㄧ」連喝3天
迷客夏七夕情人節8月21日至8月23日連3天，下午2時～6時開跑「買ㄧ送ㄧ」優惠，全台任一迷客夏門市（櫃位店除外），現場購買大杯單茶拿鐵系列（紅/綠/烏/青/麥），即贈送「琥珀高峰烏龍」。提醒大家，限門市現場自取訂單，外送/迷點(自取/外送)/外送平台皆不適用；每筆訂單限贈乙杯；當筆即贈，不可累計；不可更換其他品項；贈送之烏龍茶可自費加料。

▲七夕情人節一起喝甜蜜手搖飲咖啡懶人包！迷客夏今起「買ㄧ送ㄧ」連3天，買大杯單茶拿鐵送琥珀高峰烏龍；珍煮丹「泰泰鮮奶茶兩杯99元」，星巴克七夕情人節雙重優惠還送玫瑰花。（圖／翻攝自迷客夏FB）
▲迷客夏七夕情人節「買一送ㄧ」，下午限時期間現場購買大杯單茶拿鐵系列，即贈送「琥珀高峰烏龍」。（圖／翻攝自迷客夏FB）
📌星巴克：七夕「兩杯6折」　滿額贈送玫瑰花
七夕情人節星巴克「兩杯6折」連喝2天！8月21日至8月22日連續2天，購買兩杯大杯(含)以上相同容量/風味/冰熱一致的飲料，可享「兩杯6折」優惠。單筆交易最高限購4杯並限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

8月22日七夕情人節，星巴克還加碼滿額贈花活動，當天於門市單筆消費滿1314元，即可獲得「進口空運玫瑰花」一支。提醒大家，數量依門市現場為主，不累贈，贈完為止；部分門市不參與；紙本飲料券銷售不可參加滿額贈活動。

▲星巴克新品「烤杏仁白巧克力」星冰樂與那堤，隱藏優惠77折；「新竹環保咖」活動享龜記茗品等30間手搖飲循環杯「買一送一」優惠；還有CoCo、春水堂好康全掌握。（圖／記者蕭涵云攝）
▲星巴克七夕情人節「兩杯6折」，還有消費滿額贈送玫瑰花活動。（圖／記者蕭涵云攝）
📌珍煮丹：七夕「泰泰鮮奶茶」兩杯99元
珍煮丹8月22日七夕情人節，一日限定泰泰鮮奶茶大杯「兩杯99元」（原價150元）現賺51元，一人限購 2 組，即 4 杯。提醒大家，限現場購買、UberEats/Foodpanda/你訂平台不參加此活動；可加價加購配料/自備環保杯可折抵；不與其他優惠併用。

▲夏日喝手搖飲最消暑！珍煮丹Uber Eats外送泰奶買一送一、清心福全冰淇淋系列現折5元、翰林茶館大杯飲品免費升級特大杯、加入不要對我尖叫LINE會員，0.0零酒精特調系列現折30元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲珍煮丹七夕情人節一日限定「泰泰鮮奶茶」兩杯99元。（圖／記者蕭涵云攝）

肯德基「玫瑰粉紅巧克力脆雞」開箱！七夕情人節520元儀式感滿滿

迷客夏今起買一送一！星巴克兩杯6折　七夕手搖飲優惠珍煮丹2杯99

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頂呱呱「99元套餐」爽吃呱呱包炸雞　七夕情人節「速食愛情」優惠

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