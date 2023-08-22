七夕情人節「速食愛情」優惠！肯德基炸雞拚99元套餐　飲料買1送1

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肯德基七夕情人節限定「玫瑰粉紅巧克力脆雞」，雙人餐可享2塊玫瑰粉紅巧克力脆雞＋2塊咔啦脆雞＋2個奶油玉米＋2個蛋撻＋4塊上校雞塊＋2杯中杯可樂，還貼心搭配「Happy Valentine's Day」情人節掛旗、2顆心型氣球搭配七夕專屬提袋及禮盒，8月17日前 PK 雙饗卡APP會員搶先獨家預購；8月18日至8月22日全台甜蜜開賣。一篇掌握預購教學，520元就能甜蜜開吃滿滿儀式感。
📌頂呱呱：3款99元「速食愛情」優惠 「炸雞呱呱包桶」499元
頂呱呱會員限定專屬優惠，即日起至8月22日限時領券，3款七夕情人節限定組，直接「下殺99元」開吃；兌換日期至9月30日。「嚐嚐99組」原味雞腿＋阿勇雞塊6入(附田園醬)，特價99元（原價125元）；「呱薯99組」呱呱包＋薯球，特價99元（原價130元）；「辣雞99組」辣味炸雞＋辣味雞翅，特價99元（原價124元）。
📌21世紀風味館：七夕「買一送一」！韓式炸雞「第二件半價」
21世紀風味館七夕情人節，即日起至8月22日祭出一連串優惠活動，2款指定商品「買一送一」，起司烤餅(半片) x 2 優惠價65元（原價130元）、韓式薯餅 x 2 優惠價75元（原價150元）。新上市的韓式炸雞也有「第二件半價」，韓式甜辣炸雞(2入) 優惠價120元（原價160元）。
提醒大家，炸雞部位恕無法挑選。微風台大、21TOGO門市恕不參與七夕活動；士林中正門市恕不販售韓式薯餅；經國家樂福、新店家樂福、八德、烏日門市恕不販售起司烤餅，請依現場為主。實際內容與數量依實際販售為準，門市若無現貨則以等值商品更換；本活動不與其他優惠同時併用。
📌拿坡里：「1台斤腿排桶」199元！「2台斤腿排桶」389元
即日起至9月6日，拿坡里炸雞專賣店「1台斤腿排桶」特價209元（原價248元），「2台斤腿排桶」特價399元（原價496元）；會員憑三商i美食卡優惠券，「1台斤腿排桶」只要199元、「2台斤腿排桶」也只要389元，最多現省107元。（領券時間即日起至8月31日；兌換時間為即日起至9月6日）。
📌麥當勞：夏季優惠券買一送一 歡樂送也「買一送一」
麥當勞超狂「夏季優惠券」，即日起至9月19日，中杯可樂、蜂蜜系列飲品（紅茶/奶茶）、經典那堤等飲品「買一送一」；超划算大薯、4塊麥克雞塊、薯餅「加一元多一件」；平均下殺6折的「超爽大餐」101元起、「雙人共享套餐」209元起開賣。
麥當勞歡樂送最新優惠，即日起至8月29日（或送完為止），使用「麥當勞歡樂送」網路訂餐，訂單消費滿38元起，於購物車頁面促銷優惠碼處，輸入優惠碼「BOGO」，即享大薯、OREO冰炫風、金黃地瓜條、經典那堤(冰/熱)買ㄧ送ㄧ（5擇1）優惠。提醒大家，贈送品項與點購項目需相同，恕不更換其他品項；每筆訂單限使用乙次，本活動Uber Eats、Foodpanda均不適用。
📌迷客夏：七夕「買ㄧ送ㄧ」連喝3天
迷客夏七夕情人節8月21日至8月23日連3天，下午2時～6時開跑「買ㄧ送ㄧ」優惠，全台任一迷客夏門市（櫃位店除外），現場購買大杯單茶拿鐵系列（紅/綠/烏/青/麥），即贈送「琥珀高峰烏龍」。提醒大家，限門市現場自取訂單，外送/迷點(自取/外送)/外送平台皆不適用；每筆訂單限贈乙杯；當筆即贈，不可累計；不可更換其他品項；贈送之烏龍茶可自費加料。
📌星巴克：七夕「兩杯6折」 滿額贈送玫瑰花
七夕情人節星巴克「兩杯6折」連喝2天！8月21日至8月22日連續2天，購買兩杯大杯(含)以上相同容量/風味/冰熱一致的飲料，可享「兩杯6折」優惠。單筆交易最高限購4杯並限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
8月22日七夕情人節，星巴克還加碼滿額贈花活動，當天於門市單筆消費滿1314元，即可獲得「進口空運玫瑰花」一支。提醒大家，數量依門市現場為主，不累贈，贈完為止；部分門市不參與；紙本飲料券銷售不可參加滿額贈活動。
📌珍煮丹：七夕「泰泰鮮奶茶」兩杯99元
珍煮丹8月22日七夕情人節，一日限定泰泰鮮奶茶大杯「兩杯99元」（原價150元）現賺51元，一人限購 2 組，即 4 杯。提醒大家，限現場購買、UberEats/Foodpanda/你訂平台不參加此活動；可加價加購配料/自備環保杯可折抵；不與其他優惠併用。