天氣預報／雨神終於走了！明起迎接放晴好天氣　注意高溫熱浪來襲

中元普渡速食優惠懶人包！麥當勞買1送1　拿坡里炸雞腿排桶199元

▲農曆七月鬼門開，中元普渡拜拜必BUY的8間速食優惠，麥當勞「夏季優惠券」買一送一，漢堡王三牲漢堡搭配「三炷香」、達美樂「三牲四喜披薩」拜拜禁忌掰。（圖／記者蕭涵云攝）
▲農曆七月鬼門開，中元普渡拜拜必BUY的8間速食優惠，麥當勞「夏季優惠券」買一送一，漢堡王三牲漢堡搭配「三炷香」、達美樂「三牲四喜披薩」拜拜禁忌掰。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

農曆七月鬼門開，《NOWnews今日新聞》幫大家整理中元普渡拜拜必BUY的8間速食優惠，麥當勞「夏季優惠券」買一送一、21世紀風味館七夕情人節也「買一送ㄧ」，漢堡王三牲漢堡搭配「三炷香」、達美樂「三牲四喜披薩」拜拜禁忌掰，必勝客6種口味「13吋大披薩199元」，幫民眾省荷包、澎湃祭五臟廟。

我是廣告 請繼續往下閱讀
📌麥當勞：夏季優惠券買一送一　歡樂送也「買一送一
麥當勞超狂「夏季優惠券」，即日起至9月19日，中杯可樂、蜂蜜系列飲品（紅茶/奶茶）、經典那堤等飲品「買一送一」；超划算大薯、4塊麥克雞塊、薯餅「加一元多一件」；平均下殺6折的「超爽大餐」101元起、「雙人共享套餐」209元起開賣。

麥當勞歡樂送最新優惠，即日起至8月29日（或送完為止），使用「麥當勞歡樂送」網路訂餐，訂單消費滿38元起，於購物車頁面促銷優惠碼處，輸入優惠碼「BOGO」，即享大薯、OREO冰炫風、金黃地瓜條、經典那堤(冰/熱)買ㄧ送ㄧ（5擇1）優惠。提醒大家，贈送品項與點購項目需相同，恕不更換其他品項；每筆訂單限使用乙次，本活動Uber Eats、Foodpanda均不適用。

▲麥當勞雞塊買一送一優惠在補班日吃起來。（圖／記者蕭涵云攝）
▲麥當勞超狂「夏季優惠券」開吃飲料「買一送一」；大薯、4塊麥克雞塊、薯餅「加一元多一件」。（圖／記者蕭涵云攝）
📌漢堡王：中元普渡「三牲漢堡」搭配「三炷香」　8款買一送一　
漢堡王中元普渡期間限定「三牲漢堡」，一次堆疊「豬雞魚」三酥，單點100元、「三牲漢堡」套餐145元，8月24日獵奇開賣。搭配全新「三炷香」華嫩雞柳條，下殺促銷價33元拜拜靠這套一次傳便便。

漢堡王8月祭出「五臟廟優惠券」，8款「買一送一」包括大杯飲料、中薯條、中辣薯球、雞塊、脆洋蔥牛肉堡、經典脆雞堡、小華堡(原味)、西部小華堡，爽吃63天；4款個人套餐100元有找；消夜獨家辣雞排只要59元。

▲農曆七月鬼門開，鬼月遇上中元普渡禁忌掰！漢堡王獵奇推出「三牲漢堡」，澎湃三酥一次包辦豬雞魚，還插上「三炷香」雞柳條促銷優惠，要和達美樂「三牲四喜披薩」拚了。（圖／漢堡王提供）
▲農曆七月鬼門開，鬼月遇上中元普渡禁忌掰！漢堡王獵奇推出「三牲漢堡」，澎湃三酥一次包辦豬雞魚，還插上「三炷香」雞柳條促銷優惠。（圖／漢堡王提供）
📌拿坡里：「1台斤腿排桶」199元！「2台斤腿排桶」389元
即日起至9月6日，拿坡里炸雞專賣店「1台斤腿排桶」特價209元（原價248元），「2台斤腿排桶」特價399元（原價496元）；會員憑三商i美食卡優惠券，「1台斤腿排桶」只要199元、「2台斤腿排桶」也只要389元，最多現省107元。（領券時間即日起至8月31日；兌換時間為即日起至9月6日）。

▲拿坡里腿排桶特價優惠，再加碼薯條買一送一。（圖／三商餐飲提供）
▲拿坡里「1台斤腿排桶」199元。（圖／三商餐飲提供）
📌達美樂：中元普渡拜「三牲四喜披薩」　大披薩天天半價199元
達美樂應景推出2款中元普渡套餐，可直接上桌拜拜的「三牲四喜披薩」，放有BBQ燻雞、美式起司香腸、鱈魚星星沙拉綜合蔬食4種口味，一次包辦雞豬魚！還同步祭出外帶大披薩半價328元起優惠，划算開吃。

即日起全台188家門市還同步祭出外帶6款「大披薩天天199元」半價活動，包括青醬海鮮、青醬培根、香蒜白醬雞肉、夏威夷、增量起司餅及輕享四喜披薩，不限平假日、不限時段，通通享有優惠價199元。據業者表示，這一波優惠活動，目前沒有截止日期，號召披薩控放心開吃。

▲鬼月遇上中元普渡，靠達美樂「三牲四喜披薩」，一次包半雞豬魚拜拜。（圖／翻攝自達美樂官網）
▲鬼月遇上中元普渡，靠達美樂「三牲四喜披薩」，一次包半雞豬魚拜拜。（圖／翻攝自達美樂官網）
📌必勝客：6種口味「13吋大披薩199元」
不是新莊人也沒關係，必勝客全門市超有料快閃，即日起至8月25日平日外帶，連續10天「6種口味13吋大披薩199元」，還加碼免費升級薄脆餅皮。提醒大家，大家披薩口味及餅皮限定，黃金咖哩海鮮、四小福、日式照燒雞、羅勒青蔬、夏威夷、雙層美式臘腸、熱帶鳳梨鮮蝦，恕不得更換；不提供其他餡料加料。

▲必勝客《進擊的巨人》臉孔比薩開賣，網友熱烈討論還原度，巨人的「亂牙齒」意外受到注目。（圖／記者蕭涵云攝）
▲必勝客《進擊的巨人》臉孔比薩開賣，網友熱烈討論還原度，巨人的「亂牙齒」意外受到注目。（圖／記者蕭涵云攝）
📌頂呱呱：「炸雞呱呱包桶」499元！免費送地瓜薯條
即日起至8月31日，頂呱呱全台門市（除桃園機場/動物園門市），「呱張快速蝦皮桶」爽吃原味炸雞 x 4＋原味雞腿 x 2＋呱呱包 x 2＋甜甜包 x 2＋阿勇雞塊 x 6(附田園醬)＋地瓜薯條＋可口可樂1.25L，特價499元（原價689元），現賺190元。提醒大家，商場門市無法配合蝦皮票券兌換，但仍可現場購買；凡出示「蝦皮x頂呱呱活動頁面」，現場購買蝦皮桶餐，還可加碼免費獲得「地瓜薯條」(小)。

▲身分證中1碼「4或9」，頂呱呱加購呱呱包10元；4款「買一送一」。（圖／頂呱呱提供）
▲頂呱呱「炸雞呱呱包桶」499元。（圖／頂呱呱提供）
📌21世紀風味館：「買一送一」！韓式炸雞「第二件半價」
21世紀風味館七夕情人節，即日起至8月22日祭出一連串優惠活動，2款指定商品「買一送一」，起司烤餅(半片) x 2 優惠價65元（原價130元）、韓式薯餅 x 2 優惠價75元（原價150元）。新上市的韓式炸雞也有「第二件半價」，韓式甜辣炸雞(2入) 優惠價120元（原價160元）。

提醒大家，炸雞部位恕無法挑選。微風台大、21TOGO門市恕不參與七夕活動；士林中正門市恕不販售韓式薯餅；經國家樂福、新店家樂福、八德、烏日門市恕不販售起司烤餅，請依現場為主。實際內容與數量依實際販售為準，門市若無現貨則以等值商品更換；本活動不與其他優惠同時併用。

▲21世紀風味館推出「韓式甜辣炸雞」。（圖／21世紀風味館提供）
▲21世紀風味館推出「韓式甜辣炸雞」。（圖／21世紀風味館提供）
📌肯德基：520元開吃「粉紅炸雞」！咔啦雞腿堡隱藏優惠被挖出
肯德基七夕情人節限定「玫瑰粉紅巧克力脆雞」，雙人餐可享2塊玫瑰粉紅巧克力脆雞＋2塊咔啦脆雞＋2個奶油玉米＋2個蛋撻＋4塊上校雞塊＋2杯中杯可樂，還貼心搭配「Happy Valentine's Day」情人節掛旗、2顆心型氣球搭配七夕專屬提袋及禮盒，8月17日前 PK 雙饗卡APP會員搶先獨家預購；8月18日至8月22日全台甜蜜開賣。一篇掌握預購教學，520元就能甜蜜開吃滿滿儀式感。

肯德基外送隱藏優惠被挖出！以PK APP點餐輸入優惠代碼「50381」，爽吃「咔啦雞腿堡 x 3 + 6塊上校雞塊 + 香酥脆薯(小) x 3 + 百事可樂(小) x 3」，外送價下殺65折只要399元（原價617元），現省218元。在家耍廢不用出門，就有美食送到家最快樂。

▲肯德基「粉紅炸雞」開箱！七夕情人節「玫瑰粉紅巧克力脆雞」，將咔啦脆雞淋上濃郁粉紅巧克力再撒玫瑰花瓣，搭配Happy Valentine's Day掛旗、心型氣球，520元就有滿滿儀式感。（圖／記者蕭涵云攝）
▲肯德基「粉紅炸雞」開箱！七夕情人節「玫瑰粉紅巧克力脆雞」，將咔啦脆雞淋上濃郁粉紅巧克力再撒玫瑰花瓣，搭配Happy Valentine's Day掛旗、心型氣球，520元就有滿滿儀式感。（圖／記者蕭涵云攝）
📌繼光香香雞：「哥吉拉咆哮餐」379元
繼光香香雞第二波「哥吉拉咆哮餐」正式上市，即日起至8月30日（或售完為止），香香炸雞(中)＋香香三角骨(中)＋美式脆薯 x 2＋甜心地瓜球 x 2，售價379元，附贈限量哥吉拉限量貼紙組乙組；並可以799元預購全球限量5000個「哥吉拉造型碗」。提醒大家，數量有限，售完為止；商品供應依門市實際狀況為準；不得與其他優惠併用(包含會員優惠)；每一咆哮餐限預購一個造型碗。

▲繼光香香雞聯名哥吉拉第二彈。（圖／香繼光提供）
▲繼光香香雞聯名哥吉拉第二彈。（圖／香繼光提供）

拿坡里炸雞「整桶都是腿」199元　必勝客、達美樂披薩也下殺199元

麥當勞「月底救星」30元漢堡開箱實測　點餐機客製配料加倍不加價

限今天！八月堂可頌「買一送一」　8月壽星免費吃「北海道布丁」

麥當勞「夏季優惠券」買一送一　大薯雞塊加一元多一件爽吃35天

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀