台灣也有「碧桂園」！背靠在地政治世家　千萬電梯透天賠售脫手

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而此碧桂園建設應與對岸無關，但其負責人倒也有來頭，公司登記者為在地政治世家，目前也還活躍。據經濟部公司登記資料顯示，公司資本額500萬元，代表人是溫吳麗卿，她是曾當選兩任彰化市長溫國銘之妻，也曾在2009年代夫參選彰化市長，不過未當選。
全球居不動產情報室總監陳炳辰指出，北斗鎮非重點鄉鎮，得依靠北斗交流道及彰化高鐵站對外聯繫，所幸也還鄰近員林，亦可依附地緣發展。房市方面，北斗鎮新的透天物件，價格有開到千萬元以上，大樓產品亦往2字頭走，之後二林中科帶動就業人口，北斗鎮有機會受惠，另有大學城效益，因此除了比價效益的自住購屋需求，也會有投資出租市場，在地區域房市應有恆溫穩定性。
陳炳辰分析，彰化縣在地人士其實有不錯的置產實力，如員林、彰化市都以多跑車、多醫生而聞名，蛋黃區的透天案平均房價已往2000萬元邁進，不過北斗鎮還非一線地帶，透天房價躍上千萬元就算中高水位，預售新案也不乏在千萬元內，此社區價位相較區域偏高，如今房市疲弱，修正倒也合理。
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