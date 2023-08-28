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台灣也有「碧桂園」！背靠在地政治世家　千萬電梯透天賠售脫手

▲台灣也有碧桂園，是彰化在地的同名建商，背後是在地政治世家，近年在北投推的千萬電梯透天出現小幅賠售。（圖／翻攝Google地圖）
▲台灣也有碧桂園，是彰化在地的同名建商，背後是在地政治世家，近年在北投推的千萬電梯透天出現小幅賠售。（圖／翻攝Google地圖）

記者徐銘穗/綜合報導

中國房地產巨頭碧桂園公司近期發生嚴重財務危機，至8月14日起，碧桂園旗下的11檔境內債券已經停牌，這些債券的總規模高達約160億元人民幣（約新台幣710億元）。其實在台灣也有「碧桂園」建設，據悉背後是在地政治世家，在彰化縣北斗鎮推千萬電梯透天社區，屋齡僅1年，就已有2戶小幅賠售脫手。

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台灣碧桂園建設在北斗推的「碧桂園首璽」電梯透天，平均房價在1000至2000萬元，屋齡僅1年，已見小幅賠售資訊。據實價登錄揭露，兩戶都在今年5月交易，賣方皆在去年初入手，持有不到兩年，一筆揭露1550萬元，持有方以1600萬元購置，小賠50萬元脫手，另一戶登錄1250萬元，賣方以1350萬元入手，賠售100萬元。

▲彰化在地「碧桂園」建設公司代表人是溫吳麗卿，其夫曾任兩任彰化市長，她也曾在2009年參選彰化市長，但未當選。（圖／翻攝Google地圖）
▲彰化在地「碧桂園」建設公司代表人是溫吳麗卿，其夫曾任兩任彰化市長，她也曾在2009年參選彰化市長，但未當選。（圖／翻攝Google地圖）
而此碧桂園建設應與對岸無關，但其負責人倒也有來頭，公司登記者為在地政治世家，目前也還活躍。據經濟部公司登記資料顯示，公司資本額500萬元，代表人是溫吳麗卿，她是曾當選兩任彰化市長溫國銘之妻，也曾在2009年代夫參選彰化市長，不過未當選。

全球居不動產情報室總監陳炳辰指出，北斗鎮非重點鄉鎮，得依靠北斗交流道及彰化高鐵站對外聯繫，所幸也還鄰近員林，亦可依附地緣發展。房市方面，北斗鎮新的透天物件，價格有開到千萬元以上，大樓產品亦往2字頭走，之後二林中科帶動就業人口，北斗鎮有機會受惠，另有大學城效益，因此除了比價效益的自住購屋需求，也會有投資出租市場，在地區域房市應有恆溫穩定性。

陳炳辰分析，彰化縣在地人士其實有不錯的置產實力，如員林、彰化市都以多跑車、多醫生而聞名，蛋黃區的透天案平均房價已往2000萬元邁進，不過北斗鎮還非一線地帶，透天房價躍上千萬元就算中高水位，預售新案也不乏在千萬元內，此社區價位相較區域偏高，如今房市疲弱，修正倒也合理。

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