人權律師在寮國被捕！中國打壓異議人士　行蹤生死未卜

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盧思位過去居住在四川成都，他多年來在中國處理「敏感」或與人權相關的案件，後來因爲在2020年曾協助12名香港人中的其中一名進行辯護（這12名香港人在乘船逃離香港後被中國海警攔截而被捕）而為人所知。作為報復，省級司法機關吊銷了盧思位的律師執照。在這起備受矚目的案件之前，盧思位主要因大力支持人權捍衛者而聞名，包括代理成都天安門廣場紀念活動、人權律師余文生、著名詩人王藏，以及其他在2015年「709大抓捕」中受到打壓的中國法律界人士。
7月底盧思位持有有效的寮國簽證，並計劃沿著首都永珍東南部塔納楞站出發的火車前往泰國，該站距離泰寮友誼大橋不遠，然而他受到寮國警方攔阻，此後下落不明。8月初寮國駐英大使館向英國倡導組織「29 Principles」證實，盧思位因涉嫌使用虛假文件被捕，目前正在等待調查和刑事審判。
倫敦國王學院的法律學者艾華（Eva Pils）指出，過去中國對海外異議人士並不關注，因為中國認為這些人會被遺忘，然而不少流亡者仍非常高調批評北京人權觀念落後，部份人士甚至多次到美國國會委員會面前作證，讓中國政府非常惱怒，而中國正積極增加對鄰國的影響力，這使得人權迫害範圍越來越廣。
儘管中國的詐騙產業鏈猖獗，且多半擄掠拐騙華籍人士，例如近期才有一名中國網美在菲律賓失蹤，但中國政府不積極打壓中國海外犯罪勢力，反而對海外異議人士的打壓不遺餘力，讓外界感到相當諷刺。
若寮國政府將盧思位移交給中國當局，將使他面臨嚴重的酷刑及不人道待遇風險，這違反了寮國政府肩負國際人權義務所必須遵守的不遣返原則。且聯合國人權專家也發現，中國政府經常對人權捍衛者或律師施以酷刑及不人道待遇，「國際特赦組織」也發出聲明，要求釋放中國人權律師盧思位。