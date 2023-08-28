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人權律師在寮國被捕！中國打壓異議人士　行蹤生死未卜

▲中國人權律師盧思位在寮國被捕，外界非常擔心他將面臨被強制遣返回中國的嚴重風險，以及他可能面臨的酷刑及其他虐待。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國人權律師盧思位在寮國被捕，外界非常擔心他將面臨被強制遣返回中國的嚴重風險，以及他可能面臨的酷刑及其他虐待。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心賴正琳／綜合報導

盧思位於2023年7月28日被寮國警方拘留，引發外界譁然，且至今已過去一個月，盧思位仍下落不明。盧思位的妻子張春曉表示，7月底他正搭乘去泰國的火車，預計前往美國與家人團聚。目前他與家人的聯繫受到限制，因此還不清楚他被拘留的理由，以及是否能夠自行選擇律師進行辯護。外界非常擔心他將面臨被強制遣返回中國的嚴重風險，以及他可能面臨的酷刑及其他虐待。

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東南亞國家的政府經常受到壓力，被迫將弱勢的個人強制遣返中國，他們面臨恣意拘留、不公平審判、酷刑、強迫失蹤和其他不當對待。「國際特赦組織」記錄了許多案例，這些人被失蹤後，家人和同事無法在數月甚至數年內獲得資訊。

盧思位過去居住在四川成都，他多年來在中國處理「敏感」或與人權相關的案件，後來因爲在2020年曾協助12名香港人中的其中一名進行辯護（這12名香港人在乘船逃離香港後被中國海警攔截而被捕）而為人所知。作為報復，省級司法機關吊銷了盧思位的律師執照。在這起備受矚目的案件之前，盧思位主要因大力支持人權捍衛者而聞名，包括代理成都天安門廣場紀念活動、人權律師余文生、著名詩人王藏，以及其他在2015年「709大抓捕」中受到打壓的中國法律界人士。

7月底盧思位持有有效的寮國簽證，並計劃沿著首都永珍東南部塔納楞站出發的火車前往泰國，該站距離泰寮友誼大橋不遠，然而他受到寮國警方攔阻，此後下落不明。8月初寮國駐英大使館向英國倡導組織「29 Principles」證實，盧思位因涉嫌使用虛假文件被捕，目前正在等待調查和刑事審判。

倫敦國王學院的法律學者艾華（Eva Pils）指出，過去中國對海外異議人士並不關注，因為中國認為這些人會被遺忘，然而不少流亡者仍非常高調批評北京人權觀念落後，部份人士甚至多次到美國國會委員會面前作證，讓中國政府非常惱怒，而中國正積極增加對鄰國的影響力，這使得人權迫害範圍越來越廣。

儘管中國的詐騙產業鏈猖獗，且多半擄掠拐騙華籍人士，例如近期才有一名中國網美在菲律賓失蹤，但中國政府不積極打壓中國海外犯罪勢力，反而對海外異議人士的打壓不遺餘力，讓外界感到相當諷刺。

若寮國政府將盧思位移交給中國當局，將使他面臨嚴重的酷刑及不人道待遇風險，這違反了寮國政府肩負國際人權義務所必須遵守的不遣返原則。且聯合國人權專家也發現，中國政府經常對人權捍衛者或律師施以酷刑及不人道待遇，「國際特赦組織」也發出聲明，要求釋放中國人權律師盧思位。

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