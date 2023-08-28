台南六千牛肉湯嗆客人！他「給5星仍遭罵」 店家悄改留言道歉了
台南知名的「六千牛肉湯」是不少觀光客到台南遊玩時都會吃的美食之一，然而近日卻爆出店家在Google評論嗆客人的事件，即便該客人給出五顆星，但仍遭到店家激烈的回嗆，讓不少老饕相當傻眼，直言「這種態度下次不去吃了」、「老闆講話有必要這樣嗎？」引起話題。
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在PTT貼文指出「六千牛肉湯老闆講話也太噁心了吧？」只見貼出的截圖當中，一位遊客在六千牛肉湯的Google評論區給予滿分5星，寫下「天未亮4點50分現場排隊、6點20分入座、6點40分上湯、6點45分離開，牛肉湯好喝但排隊人潮太多，五點營業聽說三點開放拿號碼牌，現場排隊需消耗拿號碼牌的30組客人才輪得到，值不值得就見仁見智囉，當一次觀光客無妨，但下回除非不用排隊否則不會選擇二訪」。
結果沒想到卻被老闆回覆「感恩，排隊值不值得看個人，如果以您的觀念來說，那你看醫生開刀千萬不要排隊喔…去到景行廳也是要排隊的，那您排隊的話，等同您打您自已的臉，難道您的臉不會腫的嗎，啊！我忘了，水泥塗完之後完全不會腫，但是澎管」。
激烈的回應被轉發到PTT，不少人留言回應「......下次不會再去吃了，生意好態度也不用這樣」、「這家在地人都沒在吃的，觀光客去吃還要被嗆真衰」、「台南名店的日常吧，有名了之後就品質和態度一起變差」、「人家至少還給5星是在嗆什麼，拒吃了」、「評論內容沒什麼問題，老闆反應過度了」、「不是第一次了，之前有人說他沒開發票，也是被爆嗆一波」。
然而事後，六千牛肉湯的小編在臉書上致歉，表示已經把原本在回應當中的「景行廳」移除，並向該位留言的客人道歉，「不應該用偏激的言論來回應，對不起」，但也強調「不值得二訪言論自由，我也有我的想法不對嗎？我尊重他的想法，但是我錯了就是我錯，所以我道歉」。