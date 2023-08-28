外國人騎機車遇「駕駛持球棒逼車」！對嗆畫面曝 台東警方說話了
台灣交通亂象又紅到國外！昨（27）日在台東發生一起外籍人士遇到「棒球隊」駕駛逼車的事件，消息立即引爆台灣人關注，完整事發經過與雙方對嗆畫面隨後曝光，當地警方也做出回應了。
記者潘毅/綜合報導
一位外籍男子Aggro昨（27）日到Reddit上發文表示，自己目前在台灣的東部旅遊，但在當天要從台東騎機車到花蓮途中，卻遇到一輛皮卡車想從內側汽車道切到外車道，當他按下喇叭提醒，沒想到對方卻突然急煞，隨後持球棒下車還朝向他們揮舞，男子與女性友人也拍下影片、照片當作證據，這讓台灣交通亂象再度引發外國網友關注。
不過皮卡車駕駛隨後也在臉書上公布自己拍下的2分鐘影片，指控外籍男子對他們比出中指，隨後皮卡駕駛先嗆「給你按喇叭了還不讓人？外國人很大嗎？」外籍男子Aggro則反擊「你們現在這樣不安全、不禮貌」，女性友人也回擊「我們沒有一定要讓車，你們可以等那台車過了再超車啊」。張男妻子也不甘示弱回話「我們跟在後面多久了」，最後雙方決定請警察到場解決。
針對本次行車糾紛，臺東分局中興派出所所長洪振峯也說明，事發於27日臺東市臨海路，小貨車駕駛與外籍人士騎的機車，在同車道因超車按喇叭發生口角，爭執過程中貨車駕駛拿起球棒示威，警方當時也將雙方帶回了解情況，目前將持球棒張姓男子涉嫌妨害自由，球棒已查扣，而外籍男子則出現公然侮辱行為，全案皆移送臺東地檢署偵辦。