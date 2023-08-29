青埔退燒！桃園十大金店面出爐　青埔跌落神壇：海華商圈占4名

我是廣告 請繼續往下閱讀
黃啟東說明，以這次上榜的4間店面來說，有曾經營美髮業、童裝業，而第5名坪數較大的店面，則是由銀行業承租。以商圈特性來說，為同時符合外來逛街人潮及在地居民需求，業種從食衣住行到連鎖店面皆有，分布相當平均，人潮等於錢潮，海華商圈屬於成熟穩定商圈，店面經營穩定性族，故也因此成為全桃園金店面最多的區域。
消費回溫後市可期 熱門店面具3特點
台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐表示，觀察去年桃園前十名店面交易，單價都維持在七字頭以上水準，單價破百萬的店面同樣維持在四間，顯示疫後商圈店面交易狀況逐漸恢復穩定。而去年桃園店王單價為150萬，雖然今年上半年尚未超越，不過隨著國內消費回溫，後勢可期。
張旭嵐強調，熱門店面需具三大特點：一、黃金地段仍是店面不二法則，尤其豪宅聚落的住戶購買力強，金店面聚財力強，維持高身價。二、人口就是消費力，除外來逛街人潮外，當地豐沛的居住人口支撐，才是商圈消費主力；三、房價高漲，電商崛起，小坪數店面，能符合多種民生所需業種，租賃門檻低，空置率低，小店出租的市場性看俏。
蘆竹異軍突起 兩金店面上榜
去年未上榜的蘆竹區，今年有兩間店面擠進前十名。台灣房屋台茂旗艦店店長林正修表示，以第八名的下南崁商圈店面來說，鄰近明星學區光明國小，周邊有藥妝通路、診所、餐廳，屬於商圈正核心，且該區多數為外來人口，包括台北客及航空從業人員等，組成較為多元，生活習慣與傳統桃園人有些微不同，故在整個桃園市來說，屬於自成一格的商圈，住戶消費力強，較高消費的店面在該商區也能夠生存，店面價格自然有一定水準。
林正修說明，第六名的店面，雖屬於中正路商圈，但較靠近南崁交流道口，每日南來北往車流量大，因此店面的招牌效應強大，所以雖有較難停車的抗性，但仍讓該店成功擠進榜單。
🔴最新揭露全國購屋痛苦指數（房價所得比）為9.61倍，最痛苦的當數台北市15.77倍，也就是台北人要15.77年不吃不喝才能買房。買房真有那麼難？《NOWnews今日新聞》周日專欄《如何買房》，看專家帶讀者了解買房眉角。