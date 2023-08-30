京站旁7-11被買走！1.4億元「整棟」打包 70年3樓透天店面帶租約
精華地段老透店鑲金！台北市大同區承德路一段55.16坪的三層樓透天店面，今年7月整棟被法人和自然人以總價約1.4億元買下，該棟透店的土地面積25.11坪，換算土地單價約560萬元，從使照資料顯示，該透店屋齡應有70年以上，符合危老條件，目前一樓仍由連鎖便利商店業者經營中。
記者徐銘穗/綜合報導
第一建經研究中心副理張菱育表示，承德路一段鄰近台北車站和京站商圈，且該店面臨三角窗、大面寬馬路，能見度高、車流人流量皆大，具備頗佳的店面效益，再加上原本已有大品牌業者承租，通常租期穩定，對買家來說，購入此類型店面不僅能保障現成租金投報，且該透店屋齡已高，未來也有機會整合相鄰的建物規劃作都更或危老，不失為一項可長遠佈局的投資。
今年交易的老透店，還包括信義路二段的整棟五層樓透店，5月交易總價2.47億元，建物面積共138.82坪、土地35.09坪，屋齡也超過60年，目前由連鎖咖啡業者所承租開業中。
台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐表示，台北市精華地區老透店，因產權單純，又具重建開發價值，常是都更、危老優先考量的標的，不過也因為現有店面仍有出租效益，所以往往不易整合，而由整合者買下整棟透店，前屋主可先獲利了結，新買方整合期間仍可收租，未來也方便後續送件施作，算是雙贏的做法。
🔴最新揭露全國購屋痛苦指數（房價所得比）為9.61倍，最痛苦的當數台北市15.77倍，也就是台北人要15.77年不吃不喝才能買房。買房真有那麼難？《NOWnews今日新聞》周日專欄《如何買房》，看專家帶讀者了解買房眉角。