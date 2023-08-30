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致敬超級藍月！Swatch聯名OMEGA特別版　台北101、西門町爆排隊潮

▲全球造成搶購收藏熱潮的Swatch聯名OMEGA登月錶MoonSwatch，以升級版致敬Blue Moon，開賣「超級藍月特別版」，在台北101店及西門町形象店引爆排隊人潮。（圖／翻攝自swatch_tw IG）
▲全球造成搶購收藏熱潮的Swatch聯名OMEGA登月錶MoonSwatch，以升級版致敬Blue Moon，開賣「超級藍月特別版」，在台北101店及西門町形象店引爆排隊人潮。（圖／翻攝自swatch_tw IG）

記者蕭涵云/綜合報導

Swatch很懂錶迷的心！在全球造成搶購收藏熱潮的Swatch聯名OMEGA登月錶MoonSwatch，今年快閃發表限定月圓之夜才開賣的「升級版」設計，為致敬Blue Moon，再度開賣「超級藍月特別版」，隨即在台北101店及西門町形象店引爆排隊人潮，就是今日開賣。

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今年夏天於明（31）日晚間，將迎接百年內只會出現4次的罕見天象「Blue Moon超級藍月」！Swatch官方Instagram已宣告，搭載專利OMEGA 18K Moonshine Gold材質的「升級版」，「Mission to Moonshine Gold 為了 Blue Moon 重返，8/30 全球指定店櫃再次相會」。

▲明天晚間，將迎接百年內只會出現4次的罕見天象「Blue Moon超級藍月」。（圖／翻攝自swatch_tw IG）
▲明天晚間，將迎接百年內只會出現4次的罕見天象「Blue Moon超級藍月」。（圖／翻攝自swatch_tw IG）
從官方秀出的「超級藍月特別版」美照，可見Swatch選以登月錶海王星款式，特別打造成錶殼與面盤皆為藍色的「Mission to Neptune」腕錶，致敬超級藍月。業者也透露，「此款 Mission to Neptune 搭載 Moonshine Gold 秒針向8月『藍月』致敬，將於8月30日指定門市販售」。

▲Swatch聯名OMEGA登月錶「超級藍月特別版」，定價9100元。（圖／翻攝自swatch_tw IG）
▲Swatch聯名OMEGA登月錶「超級藍月特別版」，定價9100元。（圖／翻攝自swatch_tw IG）
從官方Instagram釋出的形象照可見，在黑夜環境下「超級藍月特別版」，時標與時針的夜光效果強烈，看上去相當神秘又吸引人。Swatch聯名OMEGA登月錶「超級藍月特別版」，定價9100元。萬元有找的價格，還能擁有呼應天文奇觀的特別版，自然相當吸引錶迷。

▲「升級版」MoonSwatch登月錶，搭載擁有專利的OMEGA 18K Moonshine Gold材質，擁有塗覆Moonshine Gold材質的秒針。（圖／翻攝自swatch_tw IG）
▲「升級版」MoonSwatch登月錶，搭載擁有專利的OMEGA 18K Moonshine Gold材質，擁有塗覆Moonshine Gold材質的秒針。（圖／翻攝自swatch_tw IG）
今日開賣Swatch聯名OMEGA登月錶「超級藍月特別版」的消息一出，昨晚至今已在台北101店及西門町形象店引爆排隊人潮，尤其捷運台北101/世貿站4號出口，銜接台北101購物中心B1入口處，已有超過百人排隊等候搶購。

▲Swatch聯名OMEGA特別版，致敬超級藍月。（圖／翻攝自swatch_tw IG）
▲Swatch聯名OMEGA特別版，致敬超級藍月。（圖／翻攝自swatch_tw IG）
另外，台灣卡西歐則將經典復古計算機錶款CASIO Vintage系列重生，全新CA-500系列，以1980年代的熱門經典計算機錶款為基礎，升級質感金屬搭飾銀色、金色或槍灰色的不鏽鋼金屬錶帶，建議售價為1900元～2500元，於官方商城及實體通路CASIO概念店（特定店鋪）上市。

▲CASIO經典復古計算機錶款，升級質感金屬，再現80復古風。（圖／台灣卡西歐提供）
▲CASIO經典復古計算機錶款，升級質感金屬，再現80復古風。（圖／台灣卡西歐提供）

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