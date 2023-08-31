比麥當勞螯龍蝦堡狂！高雄4盎司龍蝦堡$460 sit down please聯名
台灣麥當勞昨（30）開賣史上最貴單點385元、經典套餐450元的「螯龍蝦堡」，每日限店限量30萬份，在速食美食圈掀起討論。其實早在麥當勞螯龍蝦堡前，高雄已有業者推超狂4盎司龍蝦堡，整尾龍蝦剖半，霸氣趴在填滿龍蝦沙拉餡的麵包上，是IG必曬的高雄浮誇系美食，要價460元。老闆也曾運用攤位後櫥窗，展示「龍蝦裝」，被網友戲稱是「sit down please聯名」名店。
記者徐銘穗/綜合報導
《NOWnews今日新聞》記者日前搶先開箱麥當勞「螯龍蝦堡」，整顆堡尺寸足足有超過14公分，光是拿在手上就很有份量感，強調北大西洋永續捕撈、MSC認證的野生美洲原塊螯龍蝦，以「熟食冷拌」的料理方式，搭配酸甜清香的檸檬蛋黃醬，每一口都吃得到肉質Q彈的甘甜龍蝦肉。
高雄鳳山的「光頭龍蝦沙拉堡」是當地知名浮誇系巷弄美食，也擁有一群死忠粉絲，不少美食部落客、IG網紅分享食記。IG擁有超過13萬追蹤的「梅森 Maysun」曾形容4盎司龍蝦沙拉堡，「這光看我就食慾噴發，一口咬下果然霸氣飽嘴」，老闆還加入天婦羅脆花增加口感，除了龍蝦沙拉堡外，他也大推巧達濃湯，「龍蝦干貝蛤蠣都好鮮」。
4盎司龍蝦堡業者曾在攤位後方的服飾店櫥窗，替人體模特兒打造「龍蝦裝」，在黑色洋裝上加上大、中、小各尺寸的龍蝦娃娃，重現劉德華電影《與龍共舞》中葉德嫻經典、「義大利名師Sit Down Please」龍蝦裝，在臉書「路上觀察學院」社團引爆討論，滿滿的懷舊感。