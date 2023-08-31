餐具都是愛馬仕！中國洗錢罪犯在星國被逮 家中驚見世界最貴包
新加坡警方近期破獲歷年來最大的洗錢案件之一，涉及資產超過7.5億美元（約等同於新台幣235億元），多家新加坡知名銀行恐牽扯其中。警方在來自中國福建的蘇海金（Su Haijin）家中發現數百個包包、大量手錶、珠寶和數百支紅酒，甚至有世界最貴的愛馬仕（Hermes）霧面白色喜馬拉雅尼羅鱷魚皮柏金包（Himalayan Birkin），2022年蘇富比拍會上一個喜馬拉雅內縫鑽石柏金包以逾440,000美元（約等同於新台幣1320萬元）成交，價格比原價翻漲四倍以上，因為該材質和同名包款相當稀有，被稱為「有錢也不一定排得到」的愛馬仕名包。
國際中心賴正琳／綜合報導
新加坡媒體《8視界新聞》報導，罪犯疑似透過四大洗錢手法獲取大量資金，而每個洗錢罪犯在新加坡的生活都非常奢靡，警方破獲100多套豪宅、數十輛名車和數百個包包，其中一些包包價值高達10萬美元，包括愛馬仕、香奈兒和Prada等品牌，還有百達翡麗（Patek Philippe）手錶和珠寶。另外，蘇海金家中的餐具全都是愛馬仕，包括中國老家的擺設也都是愛馬仕，她的妻子在微信朋友圈上經常高調曬名牌，爆料者告訴新加坡記者，蘇海金的妻子在微信上曬得照片都極盡奢華，從餐具到碗盤都是名牌。
新加坡警察部隊發現至少有4名洗錢案的被告是聖淘沙高爾夫俱樂部（Sentosa Golf Club）的成員，該俱樂部外籍會員年費因中國人大量湧入，自2019年翻倍飆升至84萬新加坡元（約1,900萬台幣）。
另外，破獲的酒窖中大多洋酒都來自麥卡倫（Macallan）的頂級威士忌，一支至少要價14萬至23萬。在查獲的名錶收藏中，有支百達翡麗天文陀飛輪錶（Sky Moon Tourbillon）目前價格已是天價，2023年香港線上拍賣會上這支錶要價45,450,000港幣（約等同於新台幣1.8億元），刷新世界最貴手錶的紀錄。