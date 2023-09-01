房市不怕鬼月！六都8月買賣移轉年月雙增　全年有望力守29萬棟

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張旭嵐並指出，對照去年同期，今年7月與8月的交易量，連續2個月收紅，加上8月1號起新青年安心成家房貸上路，拉抬自住客的購屋意願，對房市有推波助瀾之效，特別是符合首購族需求的低總價中古屋，以及相對平價的蛋白區，買氣可望持續走揚。在「自住出手」的情況下，下半年的房市展望，預料會愈來愈溫和，全年全國量能有望守住29萬棟關卡。
8月都會區買氣以台南與台中最亮眼。尤其台南今年8月買賣移轉達2,510棟，不僅創下近25個月新高，更是縣市合併後的8月同期最高紀錄！台灣房屋台南文元加盟店店東黃也豪表示，近期包括北區、安南、新化、仁德等地，都有指標案完工，在交屋潮遍地開花的帶動下，本月的量能也大幅衝高。其中北區近來就有總戶數逾500戶的「遠雄北府苑」，以及量體超過160戶的「成大寶仁」等大案陸續交屋，使量能翻倍成長突破400棟大關，力壓東區、安南、安平等交易熱區的前三名常勝軍，空降本月台南各區的最熱賣冠軍寶座。
除了台南，台中8月也繳出年月雙增的好成績。台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中指出，台中相對平價的海線及屯區，頗受首購族青睞，交易表現穩定，為台中買氣奠定厚實基礎，且北屯、太平近期亦有大量新案完工，單單太平就有「陞霖太美」、「櫻花恰恰好」、「澄石學而」等重案陸續交屋，使當地的買賣移轉量來到601棟的近58個月新高，助威台中開出吸睛紅盤。
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，今年第二季移轉棟數年減幅度就開始收斂，7、8月六都移轉棟數年增率都已經轉正，房市交易量有點開始落底的跡象，加上預估今年交屋有一定數量趨勢下，下半年移轉應會較去年微幅增或持平，移轉棟數有機會超過28.5萬棟，當前房市呈現投資退場自用穩健的市況。
曾敬德也說，房市移轉量似乎有些落底的跡象，市場在《平均地權條例》等政策影響下，非自用的需求逐漸退場，房市自用當道為主，而過去幾年市場預售推案量大，交屋後也會對移轉量形成支撐。