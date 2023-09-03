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新店裕隆城9/28將開幕！4年前喊停「住宅區」　關鍵在這女建築師

▲新店裕隆城將在9/28開幕，但其實完整的裕隆城開發案，還包括「住宅區」。圖為原本裕隆城3D示意圖。（圖／翻攝畫面）
▲新店裕隆城將在9/28開幕，但其實完整的裕隆城開發案，還包括「住宅區」。圖為原本裕隆城3D示意圖。（圖／翻攝畫面）

記者徐銘穗/綜合報導

新店新地標商場「裕隆城」即將在9月28日正式開幕，最大的亮點是全球最大誠品書店就在其內。其實完整的裕隆城開發案，原先還包括樓地板面積4.6萬坪的「住宅區」，但4年前裕隆集團突停止住宅區建造計畫。房產專家何世昌指，關鍵在設計裕隆城的知名女建築師札哈哈蒂（Dame Zaha Mohammad Hadid）身上。

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開幕在即的新店裕隆城位在中興路三段，是座地上8層、地下3層的複合式商業建築，由裕隆汽車投資開發，裕隆建設負責興建，總營業面積達3.3萬坪，集全球最大誠品書店（城品生活新店）等近250品牌，有來自虎頭山秘境咖啡「NxCoffee」走出山林首次進駐商場，也有出國挖寶必逛的日本最大二手商店2nd STREET，從日本直送逾5000件精選商品。

▲新店裕隆城將在9月28日開幕，最具亮點全球最大誠品將進駐，周遭房市日均成交超過1件。（圖／永慶房屋提供）
▲新店裕隆城將在9月28日開幕，最具亮點全球最大誠品將進駐，房仲業者統計周遭房市日均成交超過1件，是全台房市最熱的新百貨商場。（圖／永慶房屋提供）
馨傳不動產智庫執行長何世昌指出，首位獲普立茲克獎的女建築師札哈哈蒂（Dame Zaha Mohammad Hadid），2015年為新店「裕隆城」完成建築設計圖，原定2017年開工、2023年完工。然而，這個從2006年就開始研擬的重大開發案，命運依然多舛。

2018年，裕隆集團董事長嚴凱泰去世，遺孀嚴陳莉蓮接任集團董事長。2019年9月，裕隆宣布，暫停「裕隆城」住宅開發案，當日裕隆股價一度重挫逾4%，「新店人全心碎」。

何世昌分析，裕隆城住宅區喊卡的核心，可能就在札哈哈蒂身上，她的建築設計富含抽象元素，倫敦衛報稱她為「曲線女王」，但對建築工程而言，簡單二字就是「難蓋」，容易導致建造預算不斷追加、施工時間延宕等棘手的問題。

除了「裕隆城」外，何世昌說，札哈哈蒂曾為台灣另設計兩個作品，一是台中「古根漢博物館亞洲分館」、另一個則是「淡江大橋」，前者因預算過高被擱置而結束，淡江大橋預算多次追加，最後從最早的85億元，最後總預算飆破200多億元。

▲淡江大橋也是札哈哈蒂的設計作品，預算從最早的85萬，一路追加，最後總預算飆破200多億元。（圖／翻攝交通部網站）
▲淡江大橋也是札哈哈蒂的設計作品，設計圖真是美翻了，但也很難蓋，工程預算從最早的85萬，一路追加，最後總預算飆破200多億元。（圖／翻攝交通部網站）
「雖然我們政府很有錢，預算可以不斷追加，只怕裕隆玩不起。」何世昌指出，畢竟裕隆城工程難度實在太高了，不論蓋不蓋得出來，就算一坪真能賣到100萬元，利潤還剩下多少，將是這個開發案該不該喊暫停的關鍵。

何世昌認為，當初暫停札哈哈蒂設計案是裕隆集團停損止血的正確決策，「反正土地就放在那裡不會長腳跑掉，土地價值會再增值，沒什麼好急的，之後再從長計議即可」，否則一旦蓋下去卻中途卡住、或者追加預算往裡填，那就欲哭無淚了。

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