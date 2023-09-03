嘉義美乃滋叫「白醋」！涼圓、海鮮都要沾 嘉義人怒：不是美乃滋
「白醋」在嘉義美食中絕對有其偉大的存在，因為它被廣泛用在各式涼菜料理，甚至吃涼麵、涼圓，還有炸物、沾海鮮，也一定要用上白醋，不過這個「白醋」並非我們所知道的透明液體狀、帶酸味的釀造白醋，而是與美乃滋較接近的一種調味料。為什麼嘉義人這麼愛白醋，而且為什麼是稱呼為「白醋」而不是美乃滋？原來是跟嘉義這家老店有關係。
記者葉盛耀/綜合報導
通常，美乃滋的配方是會用上蛋、植物油，以及醋或檸檬汁等酸性液體，還有糖、鹽等一起打製調勻而成。至於嘉義人口中的「白醋」，大部分人覺得那就是美乃滋，但對不少嘉義人來說，卻不贊同，「林聰明沙鍋魚頭」的品牌行銷總監謝佩岑，從小就在嘉義長大後到台北北漂，現又回鄉工作，她就疾呼：「白醋就是白醋，不要說它是美乃滋！」她認為配方可能類似，但味道大不同。
「白醋」的由來，有一說是因為其顏色比起坊間的美乃滋還要更偏白、口味微酸而得名。但較多人贊同的說法，應是源自於嘉義在地的白雪牌（佳味珍）沙拉醬，因為創辦人早年在日本料理店當學徒時，獲得要離台的日籍師傅所留下的製作「MAYO，マヨ」（MAYONNAISE，マヨネーズ的縮寫）配方，而研發了此款特有醬料。
當被問及此醬料名稱時，他打開模糊的紙條，上頭的字只看得出應該是指「白」砂糖或蛋「白」的「白」字，以及代表釀造「醋」的「醋」字，於是乎，後來乾脆將此醬料稱之為「白醋」，而後白雪牌（佳味珍）創辦人也專注研發這一份好滋味，並將「白醋」推及至各項料理中，也養成嘉義人愛吃白錯的習性。
如今嘉義市的美食版圖中，涼麵、肉圓（涼圓）、炸物、海鮮、涼菜、涼盤等，都可見「白醋」的蹤影，不過用法稍有不同，當搭配涼菜、炸物時就直接沾佐；但用在涼麵、涼圓時，大部分店家是會先兌上冷開水、調淡一些後才加入，以獨特的甜鹹又酸的韻味，來襯托各式食物本身的鮮醇。