星巴克「買一送一」連喝2天！迷客夏也買一送一　Coco第二杯5折

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星巴克夏末初秋體驗植感好時節，9月4日至9月5日連2天祭出好友分享日，活動當日11:00-20:00，至門市購買2杯特大杯風味／冰熱一致的全品項飲料，且「兩杯均加價更換為植物奶」，其中1杯由星巴克招待。
提醒大家，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、可可綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲冷萃咖啡/氮氣冷萃咖啡、松露巧克力冷萃咖啡/氮氣冷萃咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料；原價購買與享有優惠折扣之飲料如更換需加價指定品項植物奶皆需收費。
📌迷客夏：抽獎「買一送一」券、日本東京迪士尼雙人來回機票
迷客夏睽違 2 年，9月6日新推全新香緹紅茶拿鐵系列，以最古老的錫蘭紅茶產區－康緹與阿薩姆紅茶搭配，長時釀茶工藝創造醇厚拿鐵風味，喝起來滑順帶有蜜果與淡淡奶油尾韻香甜味。
即日起至9月10日，至迷客夏（包含迷點/外送平台）購買 2 杯L杯飲品，即贈刮刮卡乙張；購買 4 杯可獲得抽獎券 2 張（可累計），有機會獲得「買一送一」券、價值 5 萬以上的日本東京迪士尼雙人來回機票、精品行李箱 RIMOWA 等多重好禮；集滿「迷、客、夏」3個單字，還有「飲品單杯 85 折」優惠。提醒大家，抽獎券贈送票券數量以消費門市為準，贈完為止。
📌CoCo都可：布丁木瓜牛奶新品！foodpanda「第二杯5折」
CoCo都可聯手統一木瓜牛乳打造創意手搖飲料，使用經典統一木瓜牛乳搭配茉莉綠茶，再加入滑順布丁和西谷米，推出「拍拍拍呀牛乳」、「拍拍拍呀綠牛乳」2款新品。
即日起至9月5日，外送平台foodpanda上可享拍拍拍呀綠牛乳(L)、伯爵蜜香凍果茶(L)「第二杯5折」優惠。提醒大家，限同品項；數量有限，售完為止。