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CoCo珍珠奶茶「第二杯10元」　星巴克「買一送一」、手搖飲料優惠

▲開學遇上中元普渡拜拜，開喝手搖飲料優惠！CoCo都可週三好友日珍珠奶茶「第二杯10元」！星巴克「買一送一」隱藏優惠，外送foodpanda也有春陽茶事「買一送一」。（示意圖／翻攝自CoCo都可臉書）
▲開學遇上中元普渡拜拜，開喝手搖飲料優惠！CoCo都可週三好友日珍珠奶茶「第二杯10元」！星巴克「買一送一」隱藏優惠，外送foodpanda也有春陽茶事「買一送一」。（示意圖／翻攝自CoCo都可臉書）

記者蕭涵云/綜合報導

開學遇上中元普渡拜拜，手搖飲料優惠也要喝起來！CoCo都可今（30）日週三好友日祭出珍珠奶茶「第二杯10元」！星巴克隱藏優惠爽喝「買一送一」，外送平台foodpanda上也有春陽茶事「買一送一」優惠。

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📌CoCo都可：珍珠奶茶「第二杯10元
CoCo都可週三好友日，今天8月30日一日限定，祭出大家都愛的珍珠奶茶(中)「第二杯10元」好康，趕快約親朋好友、或剛開學的同學，一起划算開喝。

提醒大家，甜度、冰塊固定比例不可調整；記得要先領券，於購物車中才能使用；限使用CoCo都可訂線上點單，優惠不併用；限8月30日使用；每人可獲得2張，限第2、4杯可享折扣；商品數量有限，售完為止；本活動商場門市/部分門市除外。

▲CoCo都可週三好友日12/7也有超人氣「珍珠鮮奶茶」買1送1優惠。（圖／翻攝自CoCo都可FB）
▲CoCo都可週三好友日珍珠奶茶「第二杯10元」。（圖／翻攝自CoCo都可FB）
📌星巴克：「買一送一」隱藏優惠被挖出
想喝星巴克「買一送一」沒有優惠活動怎麼辦？即日起至9月3日門市營業時間20:00前，OPEN POINT會員可於 APP 以 20 點OPEN POINT兌換「特大杯星巴克好友分享券(電子章)」。活動期間憑券於門市營業時間20:00前，至門市購買兩杯特大杯風味/冰熱一致的飲料，第二杯由星巴克招待。相當於「買一送一」！

提醒大家，於星巴克門市兌換時，僅限定使用星禮程隨行卡 / 星巴克APP支付 / icash Pay / icash2.0 / OPEN 錢包 / OPEN POINT點數「全額支付」，不適用其他支付方式；僅飲料買一送一乙次，並限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

▲星巴克新品「烤杏仁白巧克力」星冰樂與那堤，隱藏優惠77折；「新竹環保咖」活動享龜記茗品等30間手搖飲循環杯「買一送一」優惠；還有CoCo、春水堂好康全掌握。（圖／記者蕭涵云攝）
▲星巴克「買一送一」隱藏優惠被挖出。（圖／記者蕭涵云攝）
📌春陽茶事：foodpanda「買一送一」
春陽茶事即日起至8月31日，於外送平台foodpanda上購買指定飲品，春陽烏龍(大杯)、和翡翠凍檸檬(大杯)，可享「買一送一」優惠。

▲天氣越冷、手搖飲越便宜！春陽茶事官方LINE抽獎「檸檬蜜烏龍」大杯只要11元、還有原茶「買1送1」；初韻消費滿百加購39元聖誕福袋，爽抽買1送1、Dyson吹風機、任天堂Switch等好禮；TEA TOP聖誕草莓季指定飲品「第二杯折17元」。85度C則有大杯咖啡系列「第二杯特價25元」、同品項麵包「第二件半價」優惠。（圖／春陽茶事提供）
▲外送平台foodpanda上，有春陽茶事指定飲品「買一送一」優惠。（圖／春陽茶事提供）

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