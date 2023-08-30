CoCo珍珠奶茶「第二杯10元」　星巴克「買一送一」、手搖飲料優惠

我是廣告 請繼續往下閱讀
CoCo都可週三好友日，今天8月30日一日限定，祭出大家都愛的珍珠奶茶(中)「第二杯10元」好康，趕快約親朋好友、或剛開學的同學，一起划算開喝。
提醒大家，甜度、冰塊固定比例不可調整；記得要先領券，於購物車中才能使用；限使用CoCo都可訂線上點單，優惠不併用；限8月30日使用；每人可獲得2張，限第2、4杯可享折扣；商品數量有限，售完為止；本活動商場門市/部分門市除外。
📌星巴克：「買一送一」隱藏優惠被挖出
想喝星巴克「買一送一」沒有優惠活動怎麼辦？即日起至9月3日門市營業時間20:00前，OPEN POINT會員可於 APP 以 20 點OPEN POINT兌換「特大杯星巴克好友分享券(電子章)」。活動期間憑券於門市營業時間20:00前，至門市購買兩杯特大杯風味/冰熱一致的飲料，第二杯由星巴克招待。相當於「買一送一」！
提醒大家，於星巴克門市兌換時，僅限定使用星禮程隨行卡 / 星巴克APP支付 / icash Pay / icash2.0 / OPEN 錢包 / OPEN POINT點數「全額支付」，不適用其他支付方式；僅飲料買一送一乙次，並限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
📌春陽茶事：foodpanda「買一送一」
春陽茶事即日起至8月31日，於外送平台foodpanda上購買指定飲品，春陽烏龍(大杯)、和翡翠凍檸檬(大杯)，可享「買一送一」優惠。