海葵颱風受災戶注意！災損9大稅目可減免　申報方式一次掌握

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財政部說明，綜所稅災害申報損失總金額在新台幣15萬元以下者，可自行檢具損失清單及證明文件，由國稅局書面審核； 營所稅災害申報損失總金額在500萬元以下者、受損標的物投有保險部分或可提供會計師簽證報告者（不論金額多寡），由國稅局書面審核。
此外，依稅捐稽徵法第26條第1項規定，納稅義務人因天災、事變、不可抗力之事由或為經濟弱勢者，不能於法定期間內繳清稅捐者，得於規定納稅期間內，依財政部訂定的「納稅義務人申請延期或分期繳納稅捐辦法」，向稅捐稽徵機關申請延期或分期繳納，延期最長12個月，分期最長得分36期。
至於怎麼申請？財政部進一步說明，在綜所稅申報部分，若因颱風造成個人災害損失，記得在災害發生後30日內所在地國稅局、分局或稽徵所申請；營所稅部分，營利事業災害損失，也記得在災害發生後30日內，向所在地國稅局、分局或稽徵所申請；營業稅部分，小規模營業人扣除未營業天數，在災害發生後，向所在地國稅局、分局或稽徵所申請。
娛樂稅部分，查定課徵的娛樂業扣除未營業天數，在災害發生後，記得向所在地地方稅稽徵機關或分支單位，包括縣轄部分亦可向當地鄉、鎮、市公所申請；貨物稅部分，貨物稅廠商，其已稅或免稅貨物消滅或受損致不能出售者，申請已納稅款的退還或銷案，在災害發生後30日內，向所在地國稅局、分局或稽徵所申請。
菸酒稅方面，菸酒稅廠商，其已稅或免稅菸酒消滅或受損致不能出售者，申請已納菸酒稅及菸品健康福利捐的退還或銷案，在災害發生後30日內， 向所在地國稅局、分局或稽徵所申請。
房屋稅減免部分，房屋毀損3成以上，於災害發生之日起30日內，記得向所在地地方稅稽徵機關或分支單位申請；地價稅方面，若土地因山崩、地陷、流失、沙壓等環境限制及技術上無法使用，在今年9月22日前或災害發生之日起30日內，向所在地地方稅稽徵機關或分支單位申請。
使用牌照稅減免方面，若汽車、機車(151cc 以上)因災害受損停駛、報廢，於災害發生之日起1個月內，向所在地地方稅稽徵機
關或分支單位申請。
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