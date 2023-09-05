星巴克今開喝「買一送一」！優惠懶人包再喝4天　萬波也買一送一

我是廣告 請繼續往下閱讀
星巴克夏末初秋體驗植感好時節，9月5日好友分享日，活動當日11:00-20:00，至門市購買2杯特大杯風味／冰熱一致的全品項飲料，且「兩杯均加價更換為植物奶」，其中1杯由星巴克招待。
提醒大家，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、可可綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲冷萃咖啡/氮氣冷萃咖啡、松露巧克力冷萃咖啡/氮氣冷萃咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料；原價購買與享有優惠折扣之飲料如更換需加價指定品項植物奶皆需收費。
📌星巴克9月6日「買一送一」
星巴克明天9月6日，推出期待放晴一起喝杯咖啡好友分享日，11:00-20:00至門市購買兩杯特大杯/風味/冰熱一致的飲料，其中一杯星巴克招待。
📌星巴克9月7日起「第二杯半價」喝2天
星巴克9月7日至9月8日連2天，Back to school 準備收心陪大家一起上學，購買兩杯大杯(含)以上相同容量/風味/冰飲料，可享第二杯半價優惠。提醒大家，單筆交易最高限購四杯（二杯支付原價；二杯支付半價）並限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
📌萬波普通紅茶「買一送一」再喝2天
萬波島嶼紅茶聯名電影《成功補習班》，選用斯里蘭卡紅茶，推出濃郁茶感帶有淡淡伯爵香的2款新品「普通紅茶」、「普通奶茶」。即日起至9月6日，到萬波門市購買大杯普通紅茶可享「買一送一」好康。
提醒大家，飲料限當場一次領取，且不與其他優惠合併使用；僅供現場、來電自取和你訂自取，台南三井店與其餘購買管道不適用。