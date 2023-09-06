法人砸2.66億元！無貸款搶當銀行房東　新北上半年5金店面出爐

我是廣告 請繼續往下閱讀
台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐表示，新北店面成本比台北低，因此這類型高總價店面，多半坪數大，最適合家具、批發量販店等，需要大坪數空間陳列的產業；若地段機能佳，也會優先被連鎖品牌分店或銀行分行承租，往往出租率和穩定性雙高。
今年新北的高總店面，前兩名都是由銀行業者進駐經營，張旭嵐指出，銀行為高度特許行業，一旦開設租用，都是至少五年以上的長期租約，穩定性高，業種又頗招財納福，是許多房東的最愛，因此市場有這類帶租約店面釋出，自然也更為搶手。
台灣房屋中正富國加盟店店東賴家豐表示，新成交的店面近捷運丹鳳站、裕民市場，生活、交通機能佳，且新莊中正路上的車潮、人流多，店面能見度佳、商家效益高；而該筆交易除了一樓店面外，還包括樓上辦公室空間，因此總價不低。
不過，這類條件的店面1、2樓單價至少百萬元以上，而此店面原本已有銀行業者多年穩定承租1、2樓，對買方來說，擁有穩定的租金來源，連同樓上辦公室，租金投報率若有2.5%以上，屬於值得評估投入的標的物，因此適合以長期持有來規劃進場。
🔴最新揭露全國購屋痛苦指數（房價所得比）為9.61倍，最痛苦的當數台北市15.77倍，也就是台北人要15.77年不吃不喝才能買房。買房真有那麼難？《NOWnews今日新聞》周日專欄《如何買房》，看專家帶讀者了解買房眉角。