頂級商辦地下3樓藏2.5米厚「防空碉堡」 年固碳量破8500公斤
總銷千億元、單價上看200萬至250萬元的頂級商辦「京華廣場」，前世是全球最大球體建築「京華城購物中心」，現由威京集團旗下中石化子公司鼎越開發以372億餘元取得，改建為頂級辦公園區，不但保留原地下７樓筏基板，還將地下3樓改造成厚達2.5米的「防空碉堡」。對焦2050淨零排放，京華廣場規劃年固碳量可達8561公斤，讓辦公室成為城市中的減碳綠肺。
記者徐銘穗/綜合報導
鼎越開發執行副總張嘉文指出，京華廣場從興建到未來使用，皆導入循環經濟概念，包括在拆除興建過程中，利用原京華城基礎結構設計，以保留地下7樓筏基板，在地下3樓重新設計新型態的筏式基礎，連續壁貫入52m、基樁貫入岩盤50m，厚度達2.5米，同時兼具防空碉堡的用途，減少巨額碳排量。
此外，從設計階段導入BIM全生命建築資訊模型(Building Information Modeling)，在建築生命週期中產生的重要資料，從設計、結構、機電、營造及設備等，都可以更有效地保存與交換，減少施工錯誤，提升建築物的興建品質及營運效能，降低對地球環境的衝擊。
同時，全園區也規劃太陽能發電及雨水回收系統，還有三座SKY PARK浮島空中花園、層層種樹的多功能休閒陽台，種植超過19萬株的植栽自然降溫，降低空調能耗，每年固碳量達8561公斤，實踐垂直森林建築，讓辦公室成為城市中的減碳綠肺。
張嘉文強調，京華廣場未來運營後，也將推動包括共享會議室、租賃家具、綠色交通和維修回收，達成企業ESG的責任。
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