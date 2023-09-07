民生社區星巴克拆除中！傳房東漲租嚇跑 鐵粉別哭：轉生新址公開
自1998年引進來台的星巴克，迄今仍堪稱連鎖咖啡店龍頭，全台達560間店面，而1999年就降落在民生社區圓環的星巴克，堪稱星巴克元老等級，客源熱況25年來不歇，營運效益佳，不過近期傳出將搬遷鄰近，正為空置半年、近百坪的前平價服飾店面NET，專家認為不乏業者因為店面租金調整，或屋況相對老舊，又或其他持有方因素遷址，不過因在地深耕，績效不錯，常有搬遷不撤離的情形。
記者徐銘穗/綜合報導
全球居不動產情報室總監陳炳辰指出，民生社區星巴克原址兩層樓，坪數上接近50坪，三角窗規格，且為圓環核心地帶，景觀視野佳，客源也不錯，租金上不無來到30-35萬元之譜的可能，隨著民生社區名氣、不動產價碼的走強，是否因調整租金嚇跑金雞母，或業者更期待新店址坪效利用更具效益，像其新店址的租金推測也在30萬元左右，但坪數增就近一倍之差，皆為搬遷動機因素，不過舊址的地點好，後況依然可以樂觀論斷。
陳炳辰說明，民生社區因美式規劃的歷史緣由，又街廓整齊、綠覆率高，以及慢活文青風格皆名副其實形塑優質氛圍，店面承租可為品牌知名度加分，尤其是咖啡店產業，富錦街還成為網美咖啡店聚集地，星巴克初入主台灣就於此處設點其來有自，即便不臨捷運，但生意興隆，平日下午也高朋滿座，亦在於當地上班族、在地住戶、學生等地消費力強，兼之後來星巴克自身亦有品牌吸引力。
不過陳炳辰認為，也在於星巴克品牌已具實力，反而成為房東的金雞母，即便仍留戀民生社區，倒也有空置店面等著抽號碼牌，事實上當地也有這類搬遷不撤離的知名業者，如義美、德恩堂眼鏡等，深耕民生社區多年，客源穩定，若面對租金成本壓力，或其他與原址持有方合作問題，就大換小，或轉其他坪效更好、房東租金心態較好說話的位置，都可變通。
另外近期寧夏夜市鬍鬚張店面亦有同樣的情況，當前店面市場縱使隨著觀光潮回溫，但消費型態轉變，實體店面不吃香仍為事實，店面持有方想要有穩定長期收益，還是謹慎以待。
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