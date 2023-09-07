2023白露節氣到！「養生飲食、習俗、禁忌、諺語詩詞」重點報你知

我是廣告 請繼續往下閱讀
約在每年9月7日至9月9日，今年白露是9月8日。農諺云「白露南十日九日濕」，指天氣漸漸變涼了，氣溫開始下降，白露之後夜間有涼意，如果刮南風，則降雨多。
🟡白露是什麼意思？
白露是典型秋天節氣，由於夜間氣溫下降速度快，晝夜溫差可到10℃以上，已達成夜晚水汽凝結成露的條件，因此白天清晨可在葉子上，看見晶瑩剔透的白色露珠，故稱「白露」。
🟡白露養生重點：保暖、運動、注意血壓
中醫師陳潮宗提醒，白露過後天氣轉涼，季節交替之際要注意保暖，外出需適時添加衣物，以免身體受涼降低免疫力，誘發肺部和呼吸道疾病，像是發燒咳嗽、支氣管炎、肺炎。
此外，秋季是支氣管、哮喘等肺部疾病的高發時期，這節氣應加強身體鍛煉，每天散步、慢跑都是不錯的運動。而老年人及高血壓患者，在天氣開始變冷時，更要注意定時量血壓、服用降血壓藥劑。
🟡白露習俗：收清露、吃龍眼、不曬被
過去習俗在白露時要「收清露」，收集早晨凝結的清澈露水，煮沸後飲用，古人認為有延年益壽的功效，或是能吸引好的運勢。
有句俗話是「白露吃龍眼，一顆頂隻雞」，中國福州會在白露當天吃龍眼，相傳吃一顆龍眼相當於吃一隻雞那麼補，但這民間傳說多不可信，主要是正值龍眼盛產期，口感甜美，另有「南桂圓、北人參」的食補開運說法。
此外，白露節氣濕氣重，因此也要避免於此時節曬被子，否則容易吸收涼氣，夜晚反而睡不好。
🟡白露飲食進補吃什麼？
中醫師詹景琦指出，秋季對應的器官是肺部，白露節氣適合吃「養肺補虛」的食材，並要特別注意便秘、火氣大的情況。
◼火氣掰掰食材：山藥、白木耳、枸杞
氣候變得乾燥，體內如果陰液不足，容易出現嘴唇乾裂、便祕、口乾等上火症狀，可多吃滋陰補陽食材。
◼便祕掰掰食材：香蕉、蜂蜜、芝麻、地瓜
中醫認為肺與大腸為表裡，天氣乾燥除了影響肺部外，也會影響腸胃機能，發生便祕的症狀，這時候可以多吃富含維他命C的蔬菜，幫助消化及潤肺。
◼養肺補虛食材：白蘿蔔、梨子、百合、蓮子
秋季對應的器官是肺部，白露節氣適合多吃養肺補虛的食材。
🟡白露諺語
◼「白露水，卡毒鬼」
形容白露雨水很毒，因為白露過後變得多雨，常淋雨就容易感冒。二期稻作也在此時抽穗，如果常下雨，就沒有白米能收成，才有此說法。
◼「白露大落大白」
如果在白露時節下雨，水稻受害會形成「白穗」，雨量嚴重影響二期稻作收成，因此農夫很怕白露時節下大雨。
◼「處暑十八盆，白露勿露身。」
意思是處暑天氣很熱，每天睡前都要沖涼長衣長褲ㄈ水才能入睡，但白露節氣過後，天氣開始變涼，睡覺應穿長衣長褲「不露出身體」，以免著涼。
🟡白露詩詞
◼《詩經》〈蒹葭〉
蒹葭蒼蒼，白露為霜。所謂伊人，在水一方。
溯洄從之，道阻且長。溯游從之，宛在水中央。
蒹葭萋萋，白露未晞。所謂伊人，在水之湄。
溯洄從之，道阻且躋。溯游從之，宛在水中坻。
蒹葭采采，白露未已。所謂伊人，在水之涘。
溯洄從之，道阻且右。溯游從之，宛在水中沚。
◼《玉階怨》唐‧李白
玉階生白露，夜久侵羅襪。
卻下水晶簾，玲瓏望秋月。
◼《金陵城西樓月下吟》唐‧李白
金陵夜寂涼風發，獨上高樓望吳越。
白雲映水搖空城，白露垂珠滴秋月。
月下沉吟久不歸，古來相接眼中稀。
解道澄江淨如練，令人長憶謝玄暉。
◼《白露》唐‧杜甫
白露團甘子，清晨散馬蹄。
圃開連石樹，船渡入江溪。
憑几看魚樂，回鞭急鳥棲。
漸知秋實美，幽徑恐多蹊。