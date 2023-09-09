獨家／籃協遭打臉！U16亞錦賽台灣沒資格　東亞籃協秘書長說真相

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《NOWnews今日新聞》記者獨家訪問到東亞籃球協會秘書長胡淑芬，她在回應中鄭重強調，「東亞籃協真的沒有能力片面修改規則，秘書長也沒有這個能力，我們只是遵守沿用多年的決策方法，也是根據合法且官方的系統去做這個決定。」
胡淑芬也表示，「代表東亞區出賽的名額決策權不在東亞籃協，而是亞洲籃總。」談到中華隊為何無法參加2023年U16亞洲青年男籃錦標賽，東亞籃協再次重申，東亞區的代表球隊，是根據FIBA國際籃球總會的世界排名而定。
中華籃協認為，過往中華隊都在保障名額中，但今年卻突然改變規則，才會反應不及，甚至錯過申辦資格賽的機會，並把責任歸咎給東亞籃球協會和亞洲籃總。
資格賽規則已沿用多年 胡淑芬：都是如此
但胡淑芬回應，「根據東亞籃協以往的記錄，以FIBA官方世界排名決定的方式已經沿用多年，包括2022年FIBA U16亞洲錦標賽（卡達2022年6月）和2022年FIBA U18亞洲錦標賽（伊朗2022年8月），甚至之前的其他錦標賽，都是如此。」
本屆東亞區參賽資格為3席，分別是排名前3的中國、日本和南韓，中華隊排名第4，無緣參賽。但為何上屆東亞是4席，本屆卻只剩下3席？根據FIBA規則顯示，除了東道主和衛冕冠軍為保障名額外，東亞、波斯灣區和西亞都是固定2席，南亞、中亞、東南亞和大洋洲都是1席，那剩下的4個名額則是根據各分區球隊在上屆錦標賽中的表現而定。
換句話說，上屆U16亞洲青年男籃錦標賽，中華隊和中國都棄賽，東亞本屆參賽名額縮減並不意外，只是籃協沒有提前去詢問、釐清，才導致已組隊培訓，最後卻無法參賽的憾事。
沒拿到資格卻渾然不知 非常罕見
胡淑芬回應中也提及，「東亞籃協從未收到過任何東亞國家或地區，對於FIBA的資格判定提出質疑。」同時也感受的到，胡淑芬對於台灣國內掀起的波瀾感到困惑，畢竟沒拿到資格卻渾然不知，在國際上也非常罕見。