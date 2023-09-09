獨家／籃協遭打臉！U16亞錦賽台灣沒資格　東亞籃協秘書長說真相

▲中華隊組隊參加U16亞洲青年男籃錦標賽，卻發現根本沒參賽資格，鬧出大烏龍。（圖／美聯社／達志影像）
▲中華隊組隊參加U16亞洲青年男籃錦標賽，卻發現根本沒參賽資格，鬧出大烏龍。（圖／美聯社／達志影像）

記者廖聿偉/越洋採訪報導

中華隊組隊參加U16亞洲青年男籃錦標賽，卻發現根本沒參賽資格，鬧出大烏龍，小球員的辛苦訓練化為泡影，國內輿論也炸鍋；中華籃協第一時間回應是東亞籃球協會（EABA）片面修改參賽規則所致，並將矛頭指向東亞籃協主席姚明與秘書長胡淑芬，中華籃協指控兩人武斷的決定，才導致中華隊權益受損，同時聲稱東亞籃協已坦承疏失。但經過《NOWnews今日新聞》記者查證後，發現事實與籃協日前的「道歉說」可能有非常大的出入。

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▲《NOWnews今日新聞》記者獨家訪問到東亞籃球協會秘書長胡淑芬。圖／取自K. Wah Group 嘉華集團社群
▲《NOWnews今日新聞》記者獨家訪問到東亞籃球協會秘書長胡淑芬。圖／取自K. Wah Group 嘉華集團社群
記者獨家訪問胡淑芬　東亞籃協無法片面修改規則

《NOWnews今日新聞》記者獨家訪問到東亞籃球協會秘書長胡淑芬，她在回應中鄭重強調，「東亞籃協真的沒有能力片面修改規則，秘書長也沒有這個能力，我們只是遵守沿用多年的決策方法，也是根據合法且官方的系統去做這個決定。」

胡淑芬也表示，「代表東亞區出賽的名額決策權不在東亞籃協，而是亞洲籃總。」談到中華隊為何無法參加2023年U16亞洲青年男籃錦標賽，東亞籃協再次重申，東亞區的代表球隊，是根據FIBA國際籃球總會的世界排名而定。

中華籃協認為，過往中華隊都在保障名額中，但今年卻突然改變規則，才會反應不及，甚至錯過申辦資格賽的機會，並把責任歸咎給東亞籃球協會和亞洲籃總。

資格賽規則已沿用多年　胡淑芬：都是如此

但胡淑芬回應，「根據東亞籃協以往的記錄，以FIBA官方世界排名決定的方式已經沿用多年，包括2022年FIBA U16亞洲錦標賽（卡達2022年6月）和2022年FIBA U18亞洲錦標賽（伊朗2022年8月），甚至之前的其他錦標賽，都是如此。」

本屆東亞區參賽資格為3席，分別是排名前3的中國、日本和南韓，中華隊排名第4，無緣參賽。但為何上屆東亞是4席，本屆卻只剩下3席？根據FIBA規則顯示，除了東道主和衛冕冠軍為保障名額外，東亞、波斯灣區和西亞都是固定2席，南亞、中亞、東南亞和大洋洲都是1席，那剩下的4個名額則是根據各分區球隊在上屆錦標賽中的表現而定。

換句話說，上屆U16亞洲青年男籃錦標賽，中華隊和中國都棄賽，東亞本屆參賽名額縮減並不意外，只是籃協沒有提前去詢問、釐清，才導致已組隊培訓，最後卻無法參賽的憾事。

▲中華隊未獲得U16亞洲青年男籃錦標賽的參賽資格，此事引起台灣籃壇的譁然和議論。（資料照／取自FIBA官網）
▲中華隊未獲得U16亞洲青年男籃錦標賽的參賽資格，此事引起台灣籃壇的譁然和議論。（資料照／取自FIBA官網）
沒拿到資格卻渾然不知　非常罕見

胡淑芬回應中也提及，「東亞籃協從未收到過任何東亞國家或地區，對於FIBA的資格判定提出質疑。」同時也感受的到，胡淑芬對於台灣國內掀起的波瀾感到困惑，畢竟沒拿到資格卻渾然不知，在國際上也非常罕見。

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