直擊／Google新地標「安和路飛碟屋」　藏億級豪宅區！屋主身分曝

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貼文曝光後引發討論，不少網友分享翡翠屋飛碟屋照片，粉專「嘉義異鄉人 Outsider in Chayi」透露，「以前年輕的時候還去拍照，體質比較特別，回來後帶了一些靈魂，感冒很久」，也有人說「小時候在台東知本溫泉大飯店也有飛碟屋」。
Google地圖上，網友留下5星評價，猜測寫道「安和飛碟屋；可能是某位大叔與世隔絕的天堂，上面佇立的小旗子彷彿自己就是自己居所與內心的小國王。」
不過，「安和路飛碟屋」屋主親友則透露，「這個是我以前阿嬤住的地方」，稱是舅舅的地，曾陸續開過「巨人幼稚園」、「萬客隆牛排館」，他懷念說自己兒時就念那間幼稚園，「阿嬤住在幼稚園裡的飛碟屋，還可以種菜」。
記者昨（10）實地前往「安和路飛碟屋」，只見它就在豪宅「敦南苑」正對面，像水塔般架在「三宜華夏」與「東帝士花園廣場」大樓間，屋頂插著藍、紅底加白色十字旗幟，圓頂覆蓋著斑駁黑痕，一旁有樓梯直通2樓高的飛碟屋，還貼著「監視器錄影中」告示。
據悉，飛碟屋屋內有床、冷氣，就像小套房般，屋主姓曾，在當地擁有多筆房產，旁邊的餐廳店面也為他所有，連「敦南苑」的土地也是他的，曾有人上門問這邊的房子肯不肯賣，但屋主就是不願割愛。
一旁日本料理餐廳員工告訴《NOWnews今日新聞》說，飛碟屋屋主正是餐廳房東，在當地存在已久，一開始見到會覺得有點突兀，但久了就習慣了，也時常見到屋主回飛碟屋午睡休息。
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