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直擊／Google新地標「安和路飛碟屋」　藏億級豪宅區！屋主身分曝

▲Google新地標「安和路飛碟屋」，就隱身在北市大安區億級豪宅東南苑對面。（圖／記者徐銘穗攝）
▲Google新地標「安和路飛碟屋」，就隱身在北市大安區億級豪宅東南苑對面。（圖／記者徐銘穗攝）

記者徐銘穗/綜合報導

「我在敦化南路看到了飛碟屋！」台北市大安區敦化南路二段巷、豪宅敦南苑對面有間「綠色飛碟屋」，被高價豪宅、大樓包圍十分吸睛，一如Google地圖信義區新地標「信義哥吉拉」，它也有Google地標名「安和路飛碟屋」。《NOWnews今日新聞》記者實地走訪，據悉飛碟屋屋主是當地地主，連敦南苑的地也是他的，隔壁日本料理餐廳工作人員則透露，飛碟屋屋主是餐廳房東，「經常見他回來飛碟屋睡午覺」。

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臉書粉專「日本零食! お菓子! Japanese Snacks」日前分享「安和路飛碟屋」，表示其真正名稱叫做「翡翠灣太空玲瓏屋」，據說是以前翡翠灣海水浴場的度假別墅，由台灣企業家蘇銘改造芬蘭設計師馬蒂蘇洛能（Matti Suuronen）的設計，因為造型非常像飛碟，經常被暱稱為飛碟屋。

▲翡翠灣飛碟屋全稱是「翡翠灣太空玲瓏屋」，曾是翡翠灣海水浴場的度假別墅 。（圖／IG@sophyhaha2）
▲翡翠灣飛碟屋全稱是「翡翠灣太空玲瓏屋」，曾是翡翠灣海水浴場的度假別墅 。（圖／IG@sophyhaha2）
貼文曝光後引發討論，不少網友分享翡翠屋飛碟屋照片，粉專「嘉義異鄉人 Outsider in Chayi」透露，「以前年輕的時候還去拍照，體質比較特別，回來後帶了一些靈魂，感冒很久」，也有人說「小時候在台東知本溫泉大飯店也有飛碟屋」。

Google地圖上，網友留下5星評價，猜測寫道「安和飛碟屋；可能是某位大叔與世隔絕的天堂，上面佇立的小旗子彷彿自己就是自己居所與內心的小國王。」

不過，「安和路飛碟屋」屋主親友則透露，「這個是我以前阿嬤住的地方」，稱是舅舅的地，曾陸續開過「巨人幼稚園」、「萬客隆牛排館」，他懷念說自己兒時就念那間幼稚園，「阿嬤住在幼稚園裡的飛碟屋，還可以種菜」。

▲「安和路飛碟屋」屋主親友透露，該處曾開設巨人幼稚園，阿嬤就住飛碟屋裡，並在幼稚園空地種菜。（圖／日本零食! お菓子! Japanese Snacks臉書)
▲「安和路飛碟屋」屋主親友透露，該處曾開設巨人幼稚園，阿嬤就住飛碟屋裡，並在幼稚園空地種菜。（圖／日本零食! お菓子! Japanese Snacks臉書)
記者昨（10）實地前往「安和路飛碟屋」，只見它就在豪宅「敦南苑」正對面，像水塔般架在「三宜華夏」與「東帝士花園廣場」大樓間，屋頂插著藍、紅底加白色十字旗幟，圓頂覆蓋著斑駁黑痕，一旁有樓梯直通2樓高的飛碟屋，還貼著「監視器錄影中」告示。

據悉，飛碟屋屋內有床、冷氣，就像小套房般，屋主姓曾，在當地擁有多筆房產，旁邊的餐廳店面也為他所有，連「敦南苑」的土地也是他的，曾有人上門問這邊的房子肯不肯賣，但屋主就是不願割愛。

一旁日本料理餐廳員工告訴《NOWnews今日新聞》說，飛碟屋屋主正是餐廳房東，在當地存在已久，一開始見到會覺得有點突兀，但久了就習慣了，也時常見到屋主回飛碟屋午睡休息。

▲一旁有樓梯可直通二樓高的飛碟屋本體。（圖／記者徐銘穗攝）
▲一旁有樓梯可直通二樓高的飛碟屋本體。（圖／記者徐銘穗攝）
▲飛碟屋旁樓梯頂端設有鐵門。（圖／記者徐銘穗攝）
▲飛碟屋旁樓梯頂端設有鐵門。（圖／記者徐銘穗攝）

▲「安和路飛碟屋」屋內可見生活痕跡。（圖／記者徐銘穗攝）
▲「安和路飛碟屋」屋內可見生活痕跡。（圖／記者徐銘穗攝）
▲日本料理餐廳員工證實，飛碟屋屋主正是餐廳房東。（圖／記者徐銘穗攝）
▲日本料理餐廳員工證實，飛碟屋屋主正是餐廳房東。（圖／記者徐銘穗攝）
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